Нажать торговлей, убить экспорт-импорт - давний прием давления на другую страну. Ослабить, изменить поведение, сбросить власти, одержать победу, в чем бы она ни выражалась. История торговых и финансовых санкций насчитывает тысячелетия.

Удавка от "решительно всех держав"

Ровно 100 лет назад, 19 октября 1919 г., союзными державами была объявлена экономическая блокада России. К ней предложили присоединиться Германии и нейтральным странам. Вот что было написано в ноте союзных держав:

"Ярко выраженная вражда большевиков ко всем правительствам и распространяемая ими за границей интернационалистская программа революции представляют собою опасность для национального существования решительно всех держав. Всякий рост силы большевиков увеличил бы опасность и противоречил бы желанию всех народов, ищущих восстановления мира и социального порядка.

Исходя из этих соображений союзные и объединенные державы, изучив вопрос о торговых сношениях с большевистской Россией, находят, что эти сношения на деле могли бы происходить только при посредстве главарей большевистского правительства; располагая по своему усмотрению теми продуктами и ресурсами, которые принесла бы с собою свобода торговли, они достигли бы тем самым значительного роста той тиранической силы, которую они осуществляют над русским населением"1.

А какие санкции?

Не пропускать ни одно судно в российские порты или из них.

Ни один товар любыми путями - в одну или другую сторону.

Никаких виз в Россию или из нее, за исключением особых случаев с согласия союзных правительств.

Никаких банковских операций с Россией.

Отказ гражданам в коммуникациях с Россией даже в почте.

Контроль над Финским заливом военными судами2. Чтобы ласточка не пролетела.

Парад английских войск во Владивостоке. 1918 год. Фото: РИА Новости

Пустота, глушь, чернота, в ряду других способов 1918 -1920-х годов: интервенция, поставки оружия и других ресурсов белым силам, военные советники из стран Антанты, санитарный кордон из пограничных государств3.

Так была объявлена всеобщая экономическая блокада. В двусторонних отношениях с красной Россией торговля была запрещена союзными державами еще раньше. Блокада - чтобы влиять? Добить?

Судите сами, перенесясь в российские реалии столетней давности.

Москва-1919

Вот доклад Уильяма Буллита, посланника президента Вильсона (США), в марте 1919 г. побывавшего в Москве (обсуждение условий урегулирования внутри России и отношений с внешним миром)4.

Что он пишет?

Красные отрезаны от коммуникаций и поставок, крайняя нехватка топлива. В Москве и Петербурге - голод. Высокая смертность, эпидемии, нехватка лекарств. Работает только промышленность вооружений. Всё подчинено нуждам армии. Армия - в порядке. У правительства - высокая степень контроля. Советы, как форма правления, приняты населением. Налажена обычная организованная жизнь. Работают театры. За полтора года сделано в народном образовании больше, чем раньше за 50 лет.

В бывшей Российской империи - 23 войны5. Двадцать три!

Беспризорники. Фото: РИА Новости

А что говорит статистика?

Уход людей из городов. В Петрограде с пригородами в 1916 г. - 2,42 млн чел., в 1919 г. - 0,9 млн чел.

Жесточайший рост смертности. Более чем в 3 раза. В Петрограде в 1916 г. - умирали 23,2 чел. на 1000 чел. населения, в 1919 г. - 72,66.

Падение промышленного производства в 1917 / 1916 гг. - на 20%, в 1918 / 1917 гг. - на 54%, в 1919 / 1918 гг. - еще на 46,2%7. Отдельные позиции в натуральном выражении: в 1920 г. производство чугуна - 3,3% к 1912 г., прокат - 7,6%, локомотивы - 13,6%, вагоны - 8,2%, пахотные орудия - 4,1%, жатки - 3,7%, двигатели, насосы, котлы - 1,8%, динамо-машины, трансформаторы - 0,6%, пиломатериалы - 9,0%, шины - 10,1%, порох - 4,5%, мука - 36,6%, крупа - 32,2%, сахарный песок - 6,3%, масло подсолнечное - 15,9%, консервы - 14,5%, хлопчатобумажные ткани - 5,7%, шерстяные ткани - 33,4%, льняные ткани - 72,9%, бумага - 43,3%8.

Экономическая блокада - не для того, чтобы влиять, сдерживать.

Нет, чтобы добить.

Альтернатива дипломата Буллита

В январе 1919 г. союзные державы обратились с воззванием ко всем правительствам в России о совещании на Принцевых островах (перемирие, собрать представителей всех правительств, де-факто контролирующих территорию бывшей Российской империи, попытаться достичь урегулирования)9.

Москва ответила согласием, остальные - нет.

В марте 1919 г. в Москве Уильям Буллит согласовал с правительством РСФСР очень необычный проект договора по урегулированию положения в России10. На чем он основывался? Ситуация - тяжелейшая. Власть - у умеренного крыла большевиков. Пользуются поддержкой населения. Они готовы пройти свою половину дороги навстречу союзным державам11.

Этот проект Буллит привез на Парижскую мирную конференцию как предложение Москвы.

Парижская мирная конференция. 1919 год.

Что в нем? Перемирие на всех фронтах бывшей Российской империи, мирная конференция между всеми фактическими правительствами, сохранение их контроля за обладаемыми территориями (до мирного решения народами вопроса о власти), разоружение, всеобщая амнистия, репатриация военнопленных, снятие экономической блокады, прекращение иностранной интервенции, открытие границ для въезда - выезда, беспрепятственные коммуникации, признание долгов Российской империи.

Все это оказалось утопией, так же, как и следующий план - Нансена, помощь продовольствием (и на этой основе политическое урегулирование). На Парижской мирной конференции они не были даже серьезно рассмотрены. Их отвергли (апрель 1919 г.). Почему?

У Буллита есть ответ. Все ждали, что Колчак вот - вот возьмет Москву12.

Москву не взял. А Буллит в мае 1919 г. подал в отставку - в знак протеста против решений Парижской конференции, которые приведут к "новому столетию войн". "Россия, которая могла бы стать истинным доказательством доброй воли, даже не была понята"13.

Читать его прошение об отставке - интеллектуальное удовольствие. Четкость мышления, изящество, ясный прогноз того, что будет впереди. Так и случилось - "столетие войн". Именно Буллит станет потом первым послом США в Москве (1933 - 36 гг.) и выберет Спасо-Хаус в качестве резиденции.

Уильям Буллит. Фото: Библиотека Конгресса США / commons.wikimedia.org

Добить!

Экономическая блокада объявлена в октябре 1919 г. Что в это время происходит в России? На западе - Юденич. Письмо Ленина от 22 октября 1919 г.: "...Нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?"14.

На востоке - еще сильный Колчак. 15 октября 1919 г., письмо на бланке Верховного Правителя жене: "...Я знаю одно, что я нанес большевизму... тяжкие и, вероятно, смертельные удары. Благословит ли Бог меня довести до конца это дело, не знаю, но начало конца большевиков положено все-таки мною. Весеннее наступление, начатое мною в самых тяжелых условиях и с огромным риском..., явилось первым ударом по Советской республике, давшим возможность Деникину оправиться и начать в свою очередь разгром большевиков на Юге... Я продолжаю вести беспощадную борьбу с большевиками, ведя ее на истребление, т.к. другой формы нет и быть не может"15.

На юге - Деникин. 13 октября 1919 г. взят Орел. Вот что пишет Деникин в мемуарах: "В начале октября Вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно нижнему плесу Волги до Царицына и далее по линии (примерно) Воронеж - Орел - Чернигов - Киев- Одесса. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16- 18 губерний и областей, пространством в 810 тыс. кв. верст, с населением в 42 миллиона. Положение советской России в глазах Совета народных комиссаров представлялось критическим. Советские правители, не исключая Ленина, не только в своем замкнутом кругу, но и в открытых, многолюдных собраниях не могли скрыть чисто животного страха перед приближением южных армий"16.

На севере - тоже очаг белых. Только что в сентябре 1919 г. закончилась иностранная интервенция (Британия, Франция, США и др.). Телеграмма Миллера, командующего белыми силами на Севере, от 7 октября 1919 г.: "Поспешность ухода войск была такова, что все пулеметы городской охраны были брошены на произвол судьбы, ибо английские войска ушли ночью, раньше часа, назначенного для смены их русскими..."17.

Воздействие на Россию - все больше "дистанционное". Союзные государства - как "центр управления полетами". Всеобщая экономическая блокада - это решение, лежащее на поверхности. В военном отношении Москва - под высочайшим давлением, а в хозяйственном - еле дышит. Добить.

И тем не менее блокада продолжалась всего три месяца (октябрь 1919 г. - январь 1920 г.). Почему?

1918 год. Москва. Очереди за хлебом. Фото: РИА Новости

Москва-1920

Ответ: в январе 1920 г. военно-политическая обстановка в России была совершенно иной, чем в октябре 1919 г. Катастрофа белых сил в Сибири, Колчак выдан и под арестом. На западе - войск Юденича уже не существует. Они распущены. На севере красные вот-вот войдут в Архангельск. И там тоже - катастрофа белых, Северной области скоро не будет. На юге войска Деникина откатились к Дону и Перекопу. Два месяца до эмиграции Деникина на английском миноносце.

Возникла новая реальность - красная Россия и спрос на торговлю с ней. Стало ясно - кто победитель. Вот что писал Колчак в своем последнем письме:

"Все отношения на иностранной политике основанные, определяются успехом или неуспехом. Когда у меня были победы, все было хорошо, когда были неудачи - я чувствовал, что никто меня не поддержит и никто не окажет помощи ни в чем. Все основано только на самом примитивном положении - победителя и побежденного. Победителя не судят, а уважают и боятся, побежденному - горе! Вот сущность всех политических отношений, как внешних, так и внутренних"18.

Да, в этом сущность. Победителя признали. С победителем нужно торговать. У него в руках - рынки. Этот победитель - Москва. Блокаду - снять.

Но теперь встал вопрос: а как?

Английский агитационный плакат в поддержку белого движения. 1918-1920 годы.

Идея кооператора Беркенгейма

Желание торговать с Россией было повсеместным. Проблема - никто не был готов признавать РСФСР. Но как тогда продавать или покупать на законных основаниях? Нужна была идея. И она появилась.

Российский кооператор Александр Беркенгейм, член Правления Центросоюза, выступил 14 января 1920 г. на Парижской мирной конференции перед главами правительств Англии, Франции и Италии. И предложил оригинальный ход: можно миновать правительство и не вступать с ним в прямые отношения, если торговать через кооперацию, плоть от плоти народной. И с этим согласились. Уже через день, 16 января 1920 г., Антанта заявила, что торговые отношения с русским народом возобновляются посредством кооперации19. Блокада прервана.

А через год, 16 марта 1921 г., заключено англо-российское торговое соглашение. Открыта дорога к таким же договорам с другими странами.

Добровольческий отряд комсомольцев на занятиях по строевой подготовке. Петроград. 1918 год. Фото: РИА Новости

По сути - не только торговое. Это де-факто признание новой России. Стороны обязуются воздерживаться от враждебных действий, от пропаганды. Новые отношения - это признание паспортов; добровольная репатриация граждан; отказ от любых форм блокады; содействие взаимной торговле; свобода мореплавания и благоприятный режим для судов; свобода действий и защищенность торговых представителей; обеспечение почтовых коммуникаций и т.п.20

Тут заканчивается сюжет столетней давности. И начинается сегодняшний, неразрывно связанный с санкциями 1919-1920 годов. Те же действующие лица. И те же уроки.

Н. Когут. Плакат 1920 года.

Вызов для победителей

Да, уроки есть. Быть победителем. Но в чем? Сегодня главная победа - в экономике. Ее рост, быстрое увеличение внутреннего спроса населения, уровень технологий, способность генерировать идеи, инновации и быть мастерской мира, а не только крупнейшим поставщиком сырья и оружия. Открытость, живость, любовь к новенькому, к людям, сильные стимулы, пряники, а не только кнут. Темпы роста в 5 - 7% разрушили бы любые сегодняшние санкции, устроили очередь из инвесторов в Россию. Перед таким большим, растущим рынком никто не способен устоять. Все региональные конфликты были бы отложены в долгий ящик, как это случилось с Китаем в последнюю треть двадцатого века.

Быть именно таким победителем - в этом вызов. В этом уроки тех исключительных по силе санкций, их первого раунда, испытанного Россией ровно 100 лет назад.