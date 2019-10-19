Нажать торговлей, убить экспорт-импорт - давний прием давления на другую страну. Ослабить, изменить поведение, сбросить власти, одержать победу, в чем бы она ни выражалась. История торговых и финансовых санкций насчитывает тысячелетия.
Удавка от "решительно всех держав"
Ровно 100 лет назад, 19 октября 1919 г., союзными державами была объявлена экономическая блокада России. К ней предложили присоединиться Германии и нейтральным странам. Вот что было написано в ноте союзных держав:
"Ярко выраженная вражда большевиков ко всем правительствам и распространяемая ими за границей интернационалистская программа революции представляют собою опасность для национального существования решительно всех держав. Всякий рост силы большевиков увеличил бы опасность и противоречил бы желанию всех народов, ищущих восстановления мира и социального порядка.
Исходя из этих соображений союзные и объединенные державы, изучив вопрос о торговых сношениях с большевистской Россией, находят, что эти сношения на деле могли бы происходить только при посредстве главарей большевистского правительства; располагая по своему усмотрению теми продуктами и ресурсами, которые принесла бы с собою свобода торговли, они достигли бы тем самым значительного роста той тиранической силы, которую они осуществляют над русским населением"1.
А какие санкции?
Не пропускать ни одно судно в российские порты или из них.
Ни один товар любыми путями - в одну или другую сторону.
Никаких виз в Россию или из нее, за исключением особых случаев с согласия союзных правительств.
Никаких банковских операций с Россией.
Отказ гражданам в коммуникациях с Россией даже в почте.
Контроль над Финским заливом военными судами2. Чтобы ласточка не пролетела.
Пустота, глушь, чернота, в ряду других способов 1918 -1920-х годов: интервенция, поставки оружия и других ресурсов белым силам, военные советники из стран Антанты, санитарный кордон из пограничных государств3.
Так была объявлена всеобщая экономическая блокада. В двусторонних отношениях с красной Россией торговля была запрещена союзными державами еще раньше. Блокада - чтобы влиять? Добить?
Судите сами, перенесясь в российские реалии столетней давности.
Москва-1919
Вот доклад Уильяма Буллита, посланника президента Вильсона (США), в марте 1919 г. побывавшего в Москве (обсуждение условий урегулирования внутри России и отношений с внешним миром)4.
Что он пишет?
Красные отрезаны от коммуникаций и поставок, крайняя нехватка топлива. В Москве и Петербурге - голод. Высокая смертность, эпидемии, нехватка лекарств. Работает только промышленность вооружений. Всё подчинено нуждам армии. Армия - в порядке. У правительства - высокая степень контроля. Советы, как форма правления, приняты населением. Налажена обычная организованная жизнь. Работают театры. За полтора года сделано в народном образовании больше, чем раньше за 50 лет.
В бывшей Российской империи - 23 войны5. Двадцать три!
А что говорит статистика?
Уход людей из городов. В Петрограде с пригородами в 1916 г. - 2,42 млн чел., в 1919 г. - 0,9 млн чел.
Жесточайший рост смертности. Более чем в 3 раза. В Петрограде в 1916 г. - умирали 23,2 чел. на 1000 чел. населения, в 1919 г. - 72,66.
Падение промышленного производства в 1917 / 1916 гг. - на 20%, в 1918 / 1917 гг. - на 54%, в 1919 / 1918 гг. - еще на 46,2%7. Отдельные позиции в натуральном выражении: в 1920 г. производство чугуна - 3,3% к 1912 г., прокат - 7,6%, локомотивы - 13,6%, вагоны - 8,2%, пахотные орудия - 4,1%, жатки - 3,7%, двигатели, насосы, котлы - 1,8%, динамо-машины, трансформаторы - 0,6%, пиломатериалы - 9,0%, шины - 10,1%, порох - 4,5%, мука - 36,6%, крупа - 32,2%, сахарный песок - 6,3%, масло подсолнечное - 15,9%, консервы - 14,5%, хлопчатобумажные ткани - 5,7%, шерстяные ткани - 33,4%, льняные ткани - 72,9%, бумага - 43,3%8.
Экономическая блокада - не для того, чтобы влиять, сдерживать.
Нет, чтобы добить.
Альтернатива дипломата Буллита
В январе 1919 г. союзные державы обратились с воззванием ко всем правительствам в России о совещании на Принцевых островах (перемирие, собрать представителей всех правительств, де-факто контролирующих территорию бывшей Российской империи, попытаться достичь урегулирования)9.
Москва ответила согласием, остальные - нет.
В марте 1919 г. в Москве Уильям Буллит согласовал с правительством РСФСР очень необычный проект договора по урегулированию положения в России10. На чем он основывался? Ситуация - тяжелейшая. Власть - у умеренного крыла большевиков. Пользуются поддержкой населения. Они готовы пройти свою половину дороги навстречу союзным державам11.
Этот проект Буллит привез на Парижскую мирную конференцию как предложение Москвы.
Что в нем? Перемирие на всех фронтах бывшей Российской империи, мирная конференция между всеми фактическими правительствами, сохранение их контроля за обладаемыми территориями (до мирного решения народами вопроса о власти), разоружение, всеобщая амнистия, репатриация военнопленных, снятие экономической блокады, прекращение иностранной интервенции, открытие границ для въезда - выезда, беспрепятственные коммуникации, признание долгов Российской империи.
Все это оказалось утопией, так же, как и следующий план - Нансена, помощь продовольствием (и на этой основе политическое урегулирование). На Парижской мирной конференции они не были даже серьезно рассмотрены. Их отвергли (апрель 1919 г.). Почему?
У Буллита есть ответ. Все ждали, что Колчак вот - вот возьмет Москву12.
Москву не взял. А Буллит в мае 1919 г. подал в отставку - в знак протеста против решений Парижской конференции, которые приведут к "новому столетию войн". "Россия, которая могла бы стать истинным доказательством доброй воли, даже не была понята"13.
Читать его прошение об отставке - интеллектуальное удовольствие. Четкость мышления, изящество, ясный прогноз того, что будет впереди. Так и случилось - "столетие войн". Именно Буллит станет потом первым послом США в Москве (1933 - 36 гг.) и выберет Спасо-Хаус в качестве резиденции.
Добить!
Экономическая блокада объявлена в октябре 1919 г. Что в это время происходит в России? На западе - Юденич. Письмо Ленина от 22 октября 1919 г.: "...Нельзя ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10 буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько сот и добиться настоящего массового напора на Юденича?"14.
На востоке - еще сильный Колчак. 15 октября 1919 г., письмо на бланке Верховного Правителя жене: "...Я знаю одно, что я нанес большевизму... тяжкие и, вероятно, смертельные удары. Благословит ли Бог меня довести до конца это дело, не знаю, но начало конца большевиков положено все-таки мною. Весеннее наступление, начатое мною в самых тяжелых условиях и с огромным риском..., явилось первым ударом по Советской республике, давшим возможность Деникину оправиться и начать в свою очередь разгром большевиков на Юге... Я продолжаю вести беспощадную борьбу с большевиками, ведя ее на истребление, т.к. другой формы нет и быть не может"15.
На юге - Деникин. 13 октября 1919 г. взят Орел. Вот что пишет Деникин в мемуарах: "В начале октября Вооруженные силы Юга России занимали фронт параллельно нижнему плесу Волги до Царицына и далее по линии (примерно) Воронеж - Орел - Чернигов - Киев- Одесса. Этот фронт прикрывал освобожденный от советской власти район, заключавший 16- 18 губерний и областей, пространством в 810 тыс. кв. верст, с населением в 42 миллиона. Положение советской России в глазах Совета народных комиссаров представлялось критическим. Советские правители, не исключая Ленина, не только в своем замкнутом кругу, но и в открытых, многолюдных собраниях не могли скрыть чисто животного страха перед приближением южных армий"16.
На севере - тоже очаг белых. Только что в сентябре 1919 г. закончилась иностранная интервенция (Британия, Франция, США и др.). Телеграмма Миллера, командующего белыми силами на Севере, от 7 октября 1919 г.: "Поспешность ухода войск была такова, что все пулеметы городской охраны были брошены на произвол судьбы, ибо английские войска ушли ночью, раньше часа, назначенного для смены их русскими..."17.
Воздействие на Россию - все больше "дистанционное". Союзные государства - как "центр управления полетами". Всеобщая экономическая блокада - это решение, лежащее на поверхности. В военном отношении Москва - под высочайшим давлением, а в хозяйственном - еле дышит. Добить.
И тем не менее блокада продолжалась всего три месяца (октябрь 1919 г. - январь 1920 г.). Почему?
Москва-1920
Ответ: в январе 1920 г. военно-политическая обстановка в России была совершенно иной, чем в октябре 1919 г. Катастрофа белых сил в Сибири, Колчак выдан и под арестом. На западе - войск Юденича уже не существует. Они распущены. На севере красные вот-вот войдут в Архангельск. И там тоже - катастрофа белых, Северной области скоро не будет. На юге войска Деникина откатились к Дону и Перекопу. Два месяца до эмиграции Деникина на английском миноносце.
Возникла новая реальность - красная Россия и спрос на торговлю с ней. Стало ясно - кто победитель. Вот что писал Колчак в своем последнем письме:
"Все отношения на иностранной политике основанные, определяются успехом или неуспехом. Когда у меня были победы, все было хорошо, когда были неудачи - я чувствовал, что никто меня не поддержит и никто не окажет помощи ни в чем. Все основано только на самом примитивном положении - победителя и побежденного. Победителя не судят, а уважают и боятся, побежденному - горе! Вот сущность всех политических отношений, как внешних, так и внутренних"18.
Да, в этом сущность. Победителя признали. С победителем нужно торговать. У него в руках - рынки. Этот победитель - Москва. Блокаду - снять.
Но теперь встал вопрос: а как?
Идея кооператора Беркенгейма
Желание торговать с Россией было повсеместным. Проблема - никто не был готов признавать РСФСР. Но как тогда продавать или покупать на законных основаниях? Нужна была идея. И она появилась.
Российский кооператор Александр Беркенгейм, член Правления Центросоюза, выступил 14 января 1920 г. на Парижской мирной конференции перед главами правительств Англии, Франции и Италии. И предложил оригинальный ход: можно миновать правительство и не вступать с ним в прямые отношения, если торговать через кооперацию, плоть от плоти народной. И с этим согласились. Уже через день, 16 января 1920 г., Антанта заявила, что торговые отношения с русским народом возобновляются посредством кооперации19. Блокада прервана.
А через год, 16 марта 1921 г., заключено англо-российское торговое соглашение. Открыта дорога к таким же договорам с другими странами.
По сути - не только торговое. Это де-факто признание новой России. Стороны обязуются воздерживаться от враждебных действий, от пропаганды. Новые отношения - это признание паспортов; добровольная репатриация граждан; отказ от любых форм блокады; содействие взаимной торговле; свобода мореплавания и благоприятный режим для судов; свобода действий и защищенность торговых представителей; обеспечение почтовых коммуникаций и т.п.20
Тут заканчивается сюжет столетней давности. И начинается сегодняшний, неразрывно связанный с санкциями 1919-1920 годов. Те же действующие лица. И те же уроки.
Вызов для победителей
Да, уроки есть. Быть победителем. Но в чем? Сегодня главная победа - в экономике. Ее рост, быстрое увеличение внутреннего спроса населения, уровень технологий, способность генерировать идеи, инновации и быть мастерской мира, а не только крупнейшим поставщиком сырья и оружия. Открытость, живость, любовь к новенькому, к людям, сильные стимулы, пряники, а не только кнут. Темпы роста в 5 - 7% разрушили бы любые сегодняшние санкции, устроили очередь из инвесторов в Россию. Перед таким большим, растущим рынком никто не способен устоять. Все региональные конфликты были бы отложены в долгий ящик, как это случилось с Китаем в последнюю треть двадцатого века.
Быть именно таким победителем - в этом вызов. В этом уроки тех исключительных по силе санкций, их первого раунда, испытанного Россией ровно 100 лет назад.
"Амур свои два крылышка на валенки сменял..."
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфект да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Владимир Маяковский
Ах, не материи! ах, не цветы!
Людишки гнусные и озверелые,
Мне надоевшие до тошноты.
Сегодня пошлые и завтра пошлые,
Сегодня жулики и завтра те ж,
Они, бывалые, пройдохи дошлые,
Вам спровоцируют любой мятеж.
Идеи вздорные, мечты напрасные,
Что в "их" теориях - путь к Божеству?
Сегодня "белые", а завтра "красные" -
Они бесцветные по существу.
Игорь Северянин
Перелистывая страницы учебника:
"Четырнадцатый... семнадцатый... девятнадцатый...
Как они жили!.. Бедные!.. Бедные!.."
Дети нового века прочтут про битвы,
Заучат имена вождей и ораторов,
Цифры убитых
И даты.
Они не узнают, как сладко пахли на поле брани розы,
Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,
Как была прекрасна в те годы
Жизнь.
Илья Эренбург
Сама любовь - не женщина!
Сама Венера, взяв топор,
Громит в щепы подвал.
В чумном да ледяном аду,
С Зимою перевенчанный,
Амур свои два крылышка
На валенки сменял.
Марина Цветаева
у меня осталась ты одна.
Дом сожжён и вырублены рощи,
где моя туманилась весна,
где берёзы грезили и дятел
по стволу постукивал... В бою
безысходном друга я утратил,
а потом и родину мою.
Владимир Набоков
Была ль ты? есть? или нет?
Омут... стремнина... головокруженье...
Бездна... безумие... бред...
Максимилиан Волошин
Экономическая блокада Советской республики
Страны-инициаторы
Соединенные Штаты Америки - Антанта (Великобритания и Франция) - Германия
Причины
отказ Советской России от выплаты долгов Российской империи
заключение большевиками сепаратного мира с Германией
национализация иностранных предприятий
Санкции
ПРЕКРАЩЕНИЕ:
товарооборота
выдачи виз
судоходного сообщения
почтового сообщения
банковских операций
ВОЕННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Результат для России
НЕХВАТКА:
продовольствия
лекарств
топлива
одежды и обуви
ПАДЕНИЕ:
промышленного производства
объемов внешней торговли (1918 год - 88,9 млн золотых руб., в 1919 году - 2,6 млн золотых руб., соответственно 214,827 млрд руб. и 6,283 млрд руб. в современных деньгах)
Особенности
непоследовательность (к оплате принимались лес, нефть и зерно)
краткосрочность (всего 3 месяца)