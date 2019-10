Элтон Джон жестко раскритиковал ремейк "Короля Льва"

Сэр Элтон Джон, автор песни Can You Feel the Love Tonight, которая принесла мультфильму 1994 года "Король Лев" один из двух "Оскаров" (наряду с музыкой Ханса Циммера), жёстко раскритиковал недавно вышедший ремейк диснеевского хита.

В интервью GQ знаменитый музыкант заявил, что современный "Король Лев" стал для него сплошным разочарованием, потому что авторы "облажались с музыкой".

"Музыка была важной частью оригинального мультика, но в новой версии это совсем не так. Пропали магия и радость", - заявил сэр Элтон, отметив, что успех саундтрека к картине Джона Фавро даже близко не подходит к фурору, произведённому в своё время музыкой из анимационного фильма - и это несмотря на огромный кассовый успех самого ремейка в мировом прокате.

Элтон Джон и Ханс Циммер принимали участие в работе над лентой Фавро, однако не так активно, как ранее - им пришлось потесниться, так как к проекту подключились молодые звёзды - в частности, Бейонсе, также озвучившая львицу Налу.

Вместе с Тимом Райсом Элтон Джон написал для "Короля Льва"-2019 одну новую песню - Never Too Late.

