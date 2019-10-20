На горячую линию по курагинской трагедии позвонили сотни человек

В Красноярском крае психологи оказывают экстренную психологическую помощь родственникам рабочих золотодобывающей артели, которые погибли и пострадали в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Как сообщает пресс-служба МЧС, на утро сегодняшнего дня по экстренному телефону позвонили свыше 360 человек.

Звонки поступают из многих регионов России. По данным краевого правительства, в результате ЧП погибли люди из Красноярского края, Хакасии, Кемеровской и Вологодской областей. Сегодня спасательные работы на реке Сейба продолжаются.

Будут разобраны завалы мусора, обследуют береговую линию ниже по течению до слияния с рекой Сисим. Неизвестной остается судьба шести человек.