Путин поручил Голодец заняться темой документального кино

Недавно прошел Совет по спорту, а также отмечалось столетие ВГИКа, обе темы курирует Голодец, и Владимир Путин расспросил ее о том, что там прозвучало. Во-первых, координация между федеральными, региональными и местными органами власти - на муниципальном уровне часто принимаются решения, которые не подтверждены ресурсами, и происходит сбой. Во-вторых, методические рекомендации федеральных властей часто отсутствуют. И наконец, безбарьерная среда на спортивных сооружениях и стандарты высшего образования, которые предусматривают специализацию "тренер по виду спорта - преподаватель". Что до кино, то среди вопросов - поддержка дебютантов и документального кино, а также возможное слияние студии Горького и "Союзмультфильма".

Вице-премьер сразу сообщила, что поручение о присвоении квалификации "тренер по виду спорта, преподаватель" выполнено: 25 сентября утвержден федеральный государственный образовательный стандарт, который позволяет готовить преподавателей по этим двум специальностям.

Говоря о координации власти, Голодец заметила, что первое, что предлагают все коллеги, - это провести ревизию полномочий всех субъектов власти, наделить муниципалитеты полномочиями, которых не хватает, и разработать программу, чтобы убрать барьеры. "Здесь нужно посмотреть, чтобы все это соответствовало Конституции. Очень непростой вопрос", - заметил Путин. "Непростой. Но когда будет поручение, я думаю, что нужно делать какую-то единую программу для разных отраслей", - сказала вице-премьер. "И все-таки здесь нужно как-то скоординировать деятельность всех уровней власти: муниципальную и государственную", - продолжил президент. "Нужно, чтобы все-таки хоть в чем-то была какая-то вертикаль, чтобы все это эффективно функционировало и в то же время не противоречило Конституции", - считает он.

По методическим рекомендациям был создан единый центр при Минспорте, доложила Голодец. В нем участвует почти 5 тысяч организаций. Предстоит составить программу, чтобы по всем видам спорта были единые методические рекомендации сверху донизу и стандарты для работы во дворах, чтобы тренеры готовились разных уровней квалификаций. И эта работа идет.

"Это очень тесно корреспондирует с основными задачами национального проекта, потому что основная задача, которую вы нам поставили, - это вовлечь 55 процентов населения РФ в занятия спортом, - подчеркнула вице-премьер. - Я напомню, что мы в 2017 году стартовали с цифрой 36,2, и сегодня мы идем даже с некоторым опережением графика. Цифра по 2018 году составила 39 процентов". Самый большой прирост - среди детей и молодежи, больше миллиона человек стали привержены регулярным занятиям физкультурой и спортом. И очень серьезный рост среди людей старшего поколения.

Еще Голодец сообщила, что есть договоренность: первый старт забега Ironman пройдет в Санкт-Петербурге. Возможно, даже появится и зимний Ironman. Рассказала она и о программе по безбарьерной среде, которая сейчас реализуется на региональном уровне: и в спорте здесь нет отставания, все оснащается вовремя и новые учреждения строятся с учетом безбарьерной среды.

Нацпроект "Культура" прежде всего нацелен на то, чтобы сделать культурные достижения более доступными для жителей регионов. Набирает обороты и импортозамещение поставок музыкальных инструментов. Но самая главная часть нацпроекта - это зарождение новых очагов культуры в Севастополе, Владивостоке, Кемерово и Калининграде.

Также обсудили вопросы поддержки дебютного кино. "Я говорил о том, что не нужно накладывать на них такую нагрузку, потому что многие из них не в состоянии добыть эти деньги", - пояснил президент. Речь зашла и о документалистах: на поддержку такого кино ежегодно тратится почти полмиллиарда рублей. "Было ваше поручение, оно будет исполнено, по поводу того, чтобы при заявке особое внимание уделить взаимоотношениям с телекомпаниями", - также сказала вице-премьер.

Президент сослался на разговор во ВГИК о том, что в муниципальных центрах кино прокатывать нечего, и рассказал о предложении направить деньги на другие нужды. "Я считаю, что этого нельзя делать, потому что перебрасывать по ходу исполнения бюджета одни средства на другие цели - можем не сделать то, что планировали, но и не достичь необходимых целевых показателей на то, ради чего мы отвлечем эти деньги", - заметил он и попросил Голодец проконтролировать, как идет процесс оснащения этих кинотеатров и клубов.

Говоря о прозвучавшей на встрече во ВГИКе идее слияния Союзмультфильма и студии Горького, вице-премьер сообщила, что за 2,5 года Союзмультфильм в пять раз увеличил число выпускаемых фильмов и показал пример, как зарабатывать с помощью анимации.

Президент предложил обсудить с Минкультуры вопрос о студии документального кино. "Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение. Есть и достижения России. Есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто", - заключил он.