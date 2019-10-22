Вакуум капитала и политической силы, распространившийся в конце ХХ века на большую часть Африки, привлек к себе внимание растущего Китая. Пекин, исходя из собственных интересов, разработал продуманный план действий и приступил к его реализации. О ключевых моментах китайского успеха в Африке в беседе с "РГ" рассказал востоковед, профессор НИУ-ВШЭ Алексей Маслов:

- Начиная с 90-х годов Китай начал активно работать с африканскими странами. За эти годы Пекин сумел создать практически на всем континенте крайне хороший собственный имидж. Китай переподготовил огромное количество африканских студентов и внедрил свои образовательные программы в местные вузы, например в Кении, Мозамбике и Танзании. Таким образом, многие студенты стали не только более лояльны, но и оказались привязанными к китайским технологиям. Также переподготовку и подготовку прошел инженерный состав добывающей промышленности Африки, для которой китайцы, кстати, поставили собственное современное оборудование.

Китай принес в Африку передовые технологии, которые многие просто боялись туда экспортировать

Помимо сугубо экономической экспансии, Китай предложил Африке идею экономической независимости, или, по крайней мере, зависимости, но от одной страны, а не десятка других стран. Идея "один пояс и один путь" была широко поддержана на континенте, поскольку предоставила широкий доступ не только к рынкам продажи своей продукции, но и вообще к перевозкам, логистике и мировой инфраструктуре. В рамках этого Африка начинает получать стратегические кредиты под развитие не только промышленности, но и образования.

Другой важный момент - Китай ведет себя по отношению к Африке, как ни странно, достаточно уважительно. Обычно мы привыкли слышать о том, что Китай бесцеремонно входит в страны и экономически их оккупирует. Отчасти это так, но при этом Пекин проявляет уважение, хотя постепенно все-таки вытесняет африканцев из прямого производства. Да, территория Африки эксплуатируется, но Китай платит ренту за эту эксплуатацию. На сегодняшний момент и китайская, и африканская стороны в целом довольны сложившейся ситуацией, каждый получает свою выгоду.

Не стоит забывать, что именно Китай принес в Африку передовые технологии, которые многие страны просто боялись туда экспортировать. В те же Кению и Танзанию он принес телекоммуникации. Причем сам за это заплатил и сам же установил. И речь здесь не только о сотовых телефонных сетях, а, среди прочего, об оборудовании по распознаванию лиц, что очень актуально с точки зрения обеспечения безопасности в странах континента.

72,2 миллиарда долларов инвестировал Китай в Африку за 2014 -2018 гг. Это 259 инвестиционных проектов и 137 тысяч рабочих мест

Еще один значимый аспект - большинство стран, которые приходили в Африку, а это и США и Франция и, кстати говоря, многие компании из России, в результате своей деятельности так или иначе провоцировали конфликты между различными группировками и на этом стремились выиграть. Китай пока что, к счастью, из-за того, что не умеет вызывать групповые или племенные конфликты, предпочитает работать с правящей верхушкой, не пытаясь при этом ее свернуть. И это у многих в мире вызывает понимание и уважение, укрепляет мысль о том, что в этом ключе Китай не опасен.

Пекин также сумел вырастить в Африке то, что Ленин называл "компрадорской буржуазией", то есть целый социальный класс, который, может быть, и не любит эмоционально Китай, но понимает, что его экономическое благосостояние зависит от отношений с Пекином. В том числе благодаря этому никому в ближайшее десятилетие не удастся потеснить китайцев с нынешних позиций на континенте.