- Начиная с 90-х годов Китай начал активно работать с африканскими странами. За эти годы Пекин сумел создать практически на всем континенте крайне хороший собственный имидж. Китай переподготовил огромное количество африканских студентов и внедрил свои образовательные программы в местные вузы, например в Кении, Мозамбике и Танзании. Таким образом, многие студенты стали не только более лояльны, но и оказались привязанными к китайским технологиям. Также переподготовку и подготовку прошел инженерный состав добывающей промышленности Африки, для которой китайцы, кстати, поставили собственное современное оборудование.
Помимо сугубо экономической экспансии, Китай предложил Африке идею экономической независимости, или, по крайней мере, зависимости, но от одной страны, а не десятка других стран. Идея "один пояс и один путь" была широко поддержана на континенте, поскольку предоставила широкий доступ не только к рынкам продажи своей продукции, но и вообще к перевозкам, логистике и мировой инфраструктуре. В рамках этого Африка начинает получать стратегические кредиты под развитие не только промышленности, но и образования.
Другой важный момент - Китай ведет себя по отношению к Африке, как ни странно, достаточно уважительно. Обычно мы привыкли слышать о том, что Китай бесцеремонно входит в страны и экономически их оккупирует. Отчасти это так, но при этом Пекин проявляет уважение, хотя постепенно все-таки вытесняет африканцев из прямого производства. Да, территория Африки эксплуатируется, но Китай платит ренту за эту эксплуатацию. На сегодняшний момент и китайская, и африканская стороны в целом довольны сложившейся ситуацией, каждый получает свою выгоду.
Не стоит забывать, что именно Китай принес в Африку передовые технологии, которые многие страны просто боялись туда экспортировать. В те же Кению и Танзанию он принес телекоммуникации. Причем сам за это заплатил и сам же установил. И речь здесь не только о сотовых телефонных сетях, а, среди прочего, об оборудовании по распознаванию лиц, что очень актуально с точки зрения обеспечения безопасности в странах континента.
Еще один значимый аспект - большинство стран, которые приходили в Африку, а это и США и Франция и, кстати говоря, многие компании из России, в результате своей деятельности так или иначе провоцировали конфликты между различными группировками и на этом стремились выиграть. Китай пока что, к счастью, из-за того, что не умеет вызывать групповые или племенные конфликты, предпочитает работать с правящей верхушкой, не пытаясь при этом ее свернуть. И это у многих в мире вызывает понимание и уважение, укрепляет мысль о том, что в этом ключе Китай не опасен.
Пекин также сумел вырастить в Африке то, что Ленин называл "компрадорской буржуазией", то есть целый социальный класс, который, может быть, и не любит эмоционально Китай, но понимает, что его экономическое благосостояние зависит от отношений с Пекином. В том числе благодаря этому никому в ближайшее десятилетие не удастся потеснить китайцев с нынешних позиций на континенте.