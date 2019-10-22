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22.10.2019 16:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

За погибших при пожаре в Ростове Великом выплатят по 100 тысяч рублей

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Семьям погибших при пожаре в жилом доме в Ростове Великом из резервного фонда правительства Ярославской области будет выплачено по сто тысяч рублей на каждого погибшего.

Кроме того, сообщает облправительство, по 100 тысяч рублей получат все собственники, зарегистрированные в сгоревшем доме 13 по улице Ленинской на момент трагедии. Также всем зарегистрированным полагается выплата в размере одного прожиточного минимума, а тем, чье здоровье пострадало во время ЧП, - в двукратном размере прожиточного минимума.

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Выплата в связи с утратой жилья и имущества для собственников квартир в сгоревшем доме и зарегистрированных там жильцов составит два прожиточных минимума.

В правительстве региона уточнили, что выплаты производятся по заявительному принципу. За их получением можно обратиться в управление социальной защиты населения и труда администрации Ростова и Ростовского района (телефон 8 (48536) 6-28-93, 6-29-09).

Пожар в двухэтажном многоквартирном доме 13 по улице Ленинской Ростова Великого начался рано утром 19 октября. Жертвами трагедии стали семь человек, в том числе пятеро маленьких детей, старшему из которых было шесть лет. По подозрению в поджоге вечером того же дня был задержан 37-летний житель Ростова. Следствие полагает, что он совершил преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

21 октября суд в Ярославле арестовал подозреваемого на два месяца - по 18 декабря включительно. Обвинение ему пока не предъявлено.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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