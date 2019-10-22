В Японии началась церемония восшествия на престол нового императора

На мероприятие приглашены около двух тысяч почетных гостей из более чем 170 стран мира. На японские острова, в частности, приехал британский наследный принц Чарльз. Россию представляет вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов. Безопасность праздника обеспечивают 26 тысяч полицейских, которые прибыли в столичный мегаполис из других регионов страны.

Нарухито взойдет на трон-такамикура, после чего официально объявит своим подданным о принятии титула и произнесет священную клятву. Далее с поздравительной речью выступит глава правительства Японии Абэ Синдзо.

Напомним, что первого мая Нарухито стал новым японским императором после отречения от престола его отца Акихито. Последний ушел на покой из-за проблем со здоровьем и почтенного возраста. Одновременно с этим в Стране восходящего солнца наступила новая эпоха "Рэйва".

Нарухито получил престижное образование в Оксфорде, где изучал историю водного транспорта. Новый монарх серьезно увлекается музыкой и любит спорт. За свои 59 лет он занимался теннисом, бейсболом, верховой ездой и скалолазанием. В последнее время отдает предпочтению бегу.

Добавим, что японские власти решили перенести проезд императорского кортежа с 22 октября на 10 ноября. "В связи с погодными условиями", - написали дипломаты посольства Японии в РФ на своей странице в Facebook. По некоторым данным, причиной отмены парада по случаю интронизации Нарухито стали последствия тайфуна "Хагибис", который привел к многочисленным жертвам и разрушениям.