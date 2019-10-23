Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на красноярском прииске

Видео с места вскрытия сейфа обнаруженного на месте прорыва плотины в золотодобывающей артели в Курагинском районе Красноярского края распространило СК РФ.

Ранее ведомство сообщило, что сейф обнаружили в ходе погружения спасатели.

После осушения затопленного участка несгораемый шкаф подняли и вскрыли. В нем, по данным СК, было обнаружено девять колб так называемого шлихтового золота, а также 14 упакованных пакетов с сырьем для повторной переработки. Все они были опломбированы. В общей сложности, в сейфе находилось порядка 18 килограммов золота.

СК намерено ходатайствовать об аресте найденных ценностей, которые в последствии могут пойти обеспечением по искам пострадавших в результате ЧП. Сейчас таковыми числятся 29 человек.

Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в результате подъема воды разрушилась дамба. Волна потока из глины, воды и камней обрушилась на рабочий поселок старателей компании "Сисим", погибли 17 человек. Возбуждено и расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.