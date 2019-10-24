Пушков заявил о "факторе Путина" в дипломатии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал подписание российско-турецкого меморандума об урегулировании ситуации на границе Сирии и Турции.

По словам российского сенатора, в понедельник, будучи в Стаамбуле, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал понять, что не поддастся на угрозы и санкции. Днем позже, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в Сочи, заявил о прекращении военной операции. Песков обращает внимание на разную реакцию Анкары на силовое давление и дипломатию. "Фактор Путина", - подчеркнул сенатор в своем Twitter.

Напомним, президент Турции девятого октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии для создания там буферной зоны. Дамаск назвал эти действия агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. Трамп подписал указ о санкциях против Турции и пообещал полностью уничтожить экономику страны. На прошлой неделе в Анкаре состоялись американо-турецкие переговоры, на которых стороны достигли соглашения о приостановке боевых действий на 120 часов, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности. Взамен вице-президент Майк Пенс пообещал отменить санкции.

Во вторник Россия и Турция достигли соглашений по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений на северо-востоке Сирии. Для патрулирования этой территории с полудня 23 октября здесь начали совместно работать российская военная полиция и сирийские пограничники. Согласно положениям принятого меморандума, курды должны отвести свои силы на расстояние в 30 км от сирийско-турецкой границы. На это им дается 150 часов.