Новости

В Коми нашли следы древнего "ухмыляющегося" крокодила 17:12
Диетолог рассказала о вреде куриного бульона 17:10
Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене 17:04
Опубликовано видео выгрузки комплекса "Панцирь-С" в Сербии 16:59
США наказали фирмы Панамы и Кипра за перевозку нефти из Венесуэлы на Кубу 16:49
Назван эффективный способ снизить риск инсульта 16:49
В Турции найден 3000-летний цилиндр с изображением небесного создания 16:48
За хищение данных клиентов Сбербанка задержан коллектор 16:45
В ивановской больнице умер трехлетний мальчик 16:45
Дума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Герасименко 16:43
Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии 16:42
В поликлиники Москвы примут на работу 500 узких специалистов 16:41
Опыт развития белорусской таможни представлен на форуме в Москве 16:31
Путин пошутил про место России в Doing Business 16:30
В Туле подросток умер рядом со школой 16:28
Россия будет поставлять ПО на африканский рынок 16:28
В Саратовской области цементный завод сбросил нефтепродукты в Волгу 16:26
Число госпитализированных участников слета в Ярославле выросло до 27 16:26
Костин призвал Россию перестать жаловаться на нефтяную иглу 16:24
Немецкий детектив отказался обнародовать материалы о крушении МН17 16:20
В Бангладеш 16 человек приговорены к смерти за убийство девушки 16:14
В Чувашии мужчину задержали за избиение шестилетней дочери 16:10
Видео: В Осетии камень весом 1,5 тонны скатился с горы в дом 16:08
Фронтовикам показали будущий памятник Ржевского мемориала 16:04
Столичным водителям посоветовали скорее переходить на зимнюю резину 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Как изменится порядок оформления поверки счетчиков
Названы способы повысить интерес детей к учебе
Названы способы повысить интерес детей к учебе
24.10.2019 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области цементный завод сбросил нефтепродукты в Волгу

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове природоохранные органы зафиксировали сброс нефтепродуктов в Волгу цементным заводом в Вольске.

Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, у места сброса площадь загрязнения поверхности Волги составила 50 квадратных метров, материалы проверки переданы в Росприроднадзор.

Фото: Юрий Юрьев
Как остановить порчу земель в Кузбассе

По мнению члена общественной палаты Вольского муниципального района Александра Игонина, сброс нефтепродуктов в реку происходил не менее суток.

- 22 октября меня не было в Вольске, но мне позвонили знакомые рыбаки, которые рассказали о дорожке из нефтяных пятен на поверхности воды в 50 метрах от берега, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Игонин.

На следующий день общественник сам приехал на место сброса и, убедившись в наличии нефтепродуктов в воде, связался с руководством предприятия и природоохранными органами. После этого через час место загрязнения было огорожено бонами.

Как сообщает ТАСС, представители компании LafargeHolcim, к которой относится цементный завод в Вольске, подтвердили сброс нефтепродуктов и заявили, что утечка прекращена. По информации пресс-службы компании, на заводе в Вольске в настоящее время реализуется проект по реконструкции водостоков, чтобы использовать промышленные стоки после очистки повторно в производстве.

Между тем, по словам Александра Игонина, несколько лет назад, когда также произошел сброс предприятием нефтепродуктов в Волгу, руководство завода уже обещало установить локальные очистные сооружения.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил про место России в Doing Business
Курилки смогут вернуться в аэропорты в виде непрозрачных зон
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
Минкомсвязь подтвердила законность использования Telegram в РФ
Состояние богатейшей женщины России составило 1,2 миллиарда долларов