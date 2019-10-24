В Саратовской области цементный завод сбросил нефтепродукты в Волгу

В Саратове природоохранные органы зафиксировали сброс нефтепродуктов в Волгу цементным заводом в Вольске.

Как сообщили в областном министерстве природных ресурсов и экологии, у места сброса площадь загрязнения поверхности Волги составила 50 квадратных метров, материалы проверки переданы в Росприроднадзор.

По мнению члена общественной палаты Вольского муниципального района Александра Игонина, сброс нефтепродуктов в реку происходил не менее суток.

- 22 октября меня не было в Вольске, но мне позвонили знакомые рыбаки, которые рассказали о дорожке из нефтяных пятен на поверхности воды в 50 метрах от берега, - рассказал корреспонденту "РГ" Александр Игонин.

На следующий день общественник сам приехал на место сброса и, убедившись в наличии нефтепродуктов в воде, связался с руководством предприятия и природоохранными органами. После этого через час место загрязнения было огорожено бонами.

Как сообщает ТАСС, представители компании LafargeHolcim, к которой относится цементный завод в Вольске, подтвердили сброс нефтепродуктов и заявили, что утечка прекращена. По информации пресс-службы компании, на заводе в Вольске в настоящее время реализуется проект по реконструкции водостоков, чтобы использовать промышленные стоки после очистки повторно в производстве.

Между тем, по словам Александра Игонина, несколько лет назад, когда также произошел сброс предприятием нефтепродуктов в Волгу, руководство завода уже обещало установить локальные очистные сооружения.