Фото: Haval F7x начали поступать к дилерам

Первые фото купе-кроссоверов Haval F7x сделали у одного из столичных дилерских центров. Снимки шести машин на автовозе появились на форуме "Хавал клуба".

Любопытно, что на автомобилях уже имеются государственные регистрационные знаки 750-го региона. При этом у всех машин одинаковые колеса и диски. Три из них черного цвета, две - серебристые и одна - белая.

Скорее всего, эти машины будут использоваться дилерами для демонстрации в автосалонах и проведения клиентских тест-драйвов.

Напомним, накануне на пресс-завтраке, который организовало представительство Haval, сообщалось, что продажи модели начнутся в первой половине ноября. Точная дата пока не называется. Как и цена. Впрочем, очевидно, что купеобразный кроссовер будет дороже классического F7. Ожидается, что у него появятся опции, которых лишили стандартный "паркетник" - в частности, цифровая приборная панель и шайба управления мультимедийной системой.

Согласно ОТТС, Haval F7x получит те же силовые установки, что и F7. Это 150- и 190-сильные турбированные моторы 1.5 и 2.0. Они работают с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями мокрого типа. F7x короче F7 на 5 мм (4 615 мм) и ниже на 35 мм (1 655 мм). Кроме того масса купе в снаряженном состоянии больше на 68 кг - 1 756 кг. Все остальные показатели одинаковые.