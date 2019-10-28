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Рубрика: В мире

CNN: Тело уничтоженного главаря ДАИШ сбросят в море

Останки Абу Бакра аль-Багдади - главаря ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство") - могут быть сброшены в море. Об этом сообщает CNN.

Фото: Andrew Harnik/AP
Трамп поблагодарил Россию за роль в ликвидации аль-Багдади

Ранее схожее мнение высказал помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что труп главаря другой группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена в 2011 году был сброшен в Аравийское море.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации в Сирии лидера ДАИШ. Также были уничтожены его сообщники. Спецоперацию американские военные проводили в сирийской провинции Идлиб. А вот министерство обороны России не располагает какой-либо достоверной информацией о проведении операции по "очередному уничтожению" аль-Багдади.

Появилось видео с предполагаемого места гибели аль-Багдади
В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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