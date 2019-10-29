США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские войска продолжат находиться на территории Сирии. Более того, они будут охранять нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики.

"Вооруженные силы США будут давать серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать", - подчеркнул министр обороны США.

Один из журналистов поинтересовался, намерены ли американские солдаты не пускать на нефтяные месторождения Россию и сирийских военных. "В целом да", - ответил Эспер, подчеркнув, что использовать запасы черного золота должны курдские формирования. Ранее западные СМИ сообщили, что охранять скважины в провинции Дэйр-эз-Зор будут 500 военнослужащих и несколько десятков танков.

Позиция России по данному вопросу остается прежней.

"Абсолютно все залежи углеводородов в Сирии принадлежат не "американским защитникам от игиловцев", а исключительно самим сирийцам. То, чем сейчас занимается Вашингтон - это международный государственный бандитизм", - подчеркнули в Минобороны РФ.