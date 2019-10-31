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31.10.2019 23:42
Рубрика: В мире

Башар Асад усомнился в ликвидации аль-Багдади

Сирийский президент Башар Асад усомнился в информации о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

"Мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет", - приводит РИА Новости заявление Асада, сделанное в телеинтервью государственным каналам.

Пентагон уничтожил шесть террористов при штурме дома аль-Багдади

Он добавил, что Дамаск не контактировал "с американскими институтами" по теме ликвидации главаря, узнав об этом из СМИ. При этом Вашингтон не предоставил доказательств своим утверждениям.

По мнению Асада, даже если аль-Багдади действительно уничтожили, это не повлияет на общую ситуацию, поскольку жива террористическая идеология.

Убитый главарь ИГИЛ аль-Багдади выдавал себя за торговца тканями

Об уничтожении главаря ИГИЛ 27 октября заявил президент США Дональд Трамп. Поскольку никаких доказательств представлено не было, а сообщения о гибели террориста появлялись и прежде, в российском Минобороны и Кремле заявили об отсутствии достоверной информации на этот счет.

Накануне Пентагон представил видео с атакой на здание, где якобы скрывался аль-Багдади, и информацию о том, что срочный анализ ДНК доказал, что убит именно главарь ИГИЛ.

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