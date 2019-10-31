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Рано купили Redmi Note 8. В продажу поступила версия смартфона с NFC

Текст:   Антон Благовещенский
31.10.2019,  
17:08
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Европейские продавцы начали принимать заказы на специальную версию "дешевого монстра" Redmi Note 8T. От базовой модификации она отличается наличием модуля NFC.

Redmi Note 8 был представлен в конце августа 2019 года одновременно со "старшим братом", имеющим приставку Pro в названии. В "прошке" есть модуль NFC, но в нагрузку к нему пользователи также получают мощный игровой процессор MediaTek Helio G90T, более емкий аккумулятор - 4500 мАч против 4000 мАч, камеру на 64 Мп, а не на 48, как у Redmi Note 8.

Многим пользователям эти навороты кажутся лишними, однако заполучить новую "восьмерку" с NFC можно было только вместе с ними. Теперь же у фанатов Xiaomi есть возможность обзавестись почти топовым аппаратом с поддержкой бесконтактных платежей, не отдавая лишние деньги за жидкостную систему охлаждения.

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Пока что Redmi Note 8T продается только в Европе, но не исключено, что аппарат доберется и до России. Базовая модификация смартфона обойдется в 199 евро, или чуть больше 14 тысяч рублей. Для сравнения - версия Pro стоит в российском онлайн-магазине Xiaomi 17990 рублей.

Приход "восьмерки" в Россию, по данным Mobitelefon.ru, состоится уже в ноябре - одновременно с Mi Note 10 и, возможно, другими девайсами. Хотелось бы увидеть в нашей стране и умные часы Mi Watch.

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