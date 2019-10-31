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31.10.2019 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужден мародер, грабивший дома после взрывов в Каменке

Текст: Ирина Штерман

Кражи в домах соседей, эвакуированных из-за взрывов и пожара на военном арсенале в Каменке Красноярского края, обернулись для местного жителя обвинительным приговором и лишением свободы на 2,5 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД, в правоохранительные органы с соответствующими заявлениями минувшим летом обратились несколько жителей поселка.

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В ходе следственных мероприятий было установлено, что злоумышленник проникал в квартиры, разбивая окна, и выносил оттуда все ценное: деньги, ювелирные изделия, гаджеты, бытовую технику. Сумма наживы составила более 89 тысяч рублей.

"Рассмотрев материалы дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале августа на военном складе в Каменке прогремели две серии взрывов. В результате пострадали несколько десятков людей, также есть жертвы. Были разрушены и частично повреждены несколько десятков жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Жители окрестных поселков и деревень - всего около 16 тысяч человек - были эвакуированы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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