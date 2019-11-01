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01.11.2019 09:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава НАО призвал пересмотреть законодательство после гибели ребенка

Текст: Марина Ледяева

После убийства ребенка в детском саду Нарьян-Мара губернатор Ненецкого округа Александр Цыбульский заявил о необходимости серьезной корректировки законодательства в сфере безопасности.

Как сообщила администрация НАО, глава региона считает, что произошедшая трагедия требует принятия серьезных мер с целью повышения уровня безопасности в детских учреждениях.

Фото: iStock
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре объяснил случившееся

- Сейчас на конкурс выходят частные охранные предприятия, формально имеющие все допуски, а потом они вот таким халатным образом выполняют свои обязанности, - заявил Александр Цыбульский. - Это системная проблема. В таких вопросах, которые связаны с безопасностью людей - и в первую очередь детей - возможно, есть смысл упростить законодательство, направленное на сохранение конкуренции, в пользу выбора более качественных услуг в сфере охраны.

Днем 31 октября пьяный мужчина проник в здание детского сада, поднялся в спальню и убил ножом шестилетнего мальчика. Подозреваемого задержали по горячим следам. Правоохранителям он рассказал, что некие силы заставили его убить маленького ребенка, обещая взамен вечную жизнь. Охрана без проблем дистанционно открыла дверь преступнику. Сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживает садик, заявил, что принял посетителя за родителя одного из воспитанников.

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов распорядился проверить деятельность этого ЧОПа, а также обеспечение безопасности во всех детских учреждениях. Возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Расследование взял на личный контроль председатель СК РФ Александра Бастрыкин. В Нарьян-Мар направлены сотрудники центрального аппарата ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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