Новости

В Новороссийске из-за ветра введен режим повышенной готовности 16:51
Суд закрыл дело о мате на концерте группы "Ленинград" в Ростове 16:50
Сборная России по баскетболу 3х3 квалифицировались на Олимпиаду-2020 16:47
В центре Москвы горит жилой дом 16:39
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма "Аванпост" 16:27
Роман Вильфанд рассказал, почему нервничает погода 16:26
В Петербурге испытали первый в России трамвай на водородном топливе 16:25
Движение "За права человека" будет ликвидировано 16:15
Украина отложит разведение сил в Петровском 16:06
В Крыму завершен монтаж плиты над пещерой у трассы "Таврида" 16:03
В старейшем лесу Англии нашли таинственный 4000-летний круглый объект 15:57
Российские и белорусские ученые создадут совместный банк ДНК-данных 15:52
Nissan модернизировал соперника Juke 15:46
"Мосэнергосбыт" объявил об амнистии 15:46
Психиатр объяснил действия подозреваемого в убийстве в детсаду НАО 15:37
М. Найт Шьямалан показал отрывок из своего нового сериала 15:36
Захарова потребовала наказать виновных в инциденте с россиянином в Косово 15:31
Захарова обвинила США в контрабандном вывозе сирийской нефти 15:29
В Казани потребовали наказать фирму за мучительную смерть собак 15:18
Вологодского школьника наградили за спасение тонувшего друга 15:16
В Воронеже нашли машину с обезглавленным водителем 15:13
МИД РФ: "Белые каски" готовят новые провокации в Сирии 15:00
Какие сюрпризы приготовил международный кинофестиваль "Лiстапад" 15:00
Челябинские ученые получили железо с помощью древесины 14:54
Воронежского подростка будут судить за убийство студентки 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Как можно будет оспорить дорожный штраф
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
01.11.2019 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Психиатр объяснил действия подозреваемого в убийстве в детсаду НАО

Текст: Вера Черенева

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, был подвержен навязчивым идеям, появившимся на фоне хронического алкоголизма. Такое мнение высказал психотерапевт Илья Суслов "Вечерней Москве".

По оценкам эксперта, сам факт того, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, дает основания полагать, что мужчина длительное время и в больших количествах потребляет алкоголь, что привело к деградации личности.

Фото: Администрация Ненецкого автономного округа
Жители Нарьян-Мара несут цветы и свечи к детсаду, где убили ребенка

Следствием этого процесса стало отключение критического мышления, в частности, стерлись границы между добром и злом, появилась тяга к мистицизму. При приеме алкогольных напитков вера в сверхъестественное лишь усиливалась. И именно эта сверхидея, по мнению Суслова, и стала причиной того, что мужчина пошел на преступление.

Напомним, 31 октября мужчина пришел в детский сад в городе Нарьян-Мар. Охрана дистанционно открыла ему дверь, приняв мужчину за родителя одного из детсадовцев. Подозреваемый вошел в помещение во время тихого часа, ворвался в одну из комнат и ударил ножом в шею спящего ребенка.

Шестилетний мальчик погиб от потери крови до приезда врачей. Мужчину задержали на месте, он был пьян. Следователям свой поступок задержанный объяснил тем, что совершал таким образом мистический обряд.

Сейчас подозреваемый арестован на два месяца. Также задержан охранник, допустивший мужчину в детский сад. Сотрудников учреждения подозревают в халатности.

С родителями погибшего ребенка работают психологи. Случившееся стало для тихого городка, где все друг друга знают, настоящим шоком. В социальных сетях горожане пытаются найти ответ, почему произошла трагедия и был ли шанс ее предотвратить.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Автотрассу "Москва-Казань" построят к 2027 году
Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой
Установлена личность одного из напавших на экс-мэра Киселевска
В ЛНР заявили о завершении развода сил в Золотом
Трамп прокомментировал принятую резолюцию о начале процедуры импичмента