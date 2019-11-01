Психиатр объяснил действия подозреваемого в убийстве в детсаду НАО

Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, был подвержен навязчивым идеям, появившимся на фоне хронического алкоголизма. Такое мнение высказал психотерапевт Илья Суслов "Вечерней Москве".

По оценкам эксперта, сам факт того, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, дает основания полагать, что мужчина длительное время и в больших количествах потребляет алкоголь, что привело к деградации личности.

Следствием этого процесса стало отключение критического мышления, в частности, стерлись границы между добром и злом, появилась тяга к мистицизму. При приеме алкогольных напитков вера в сверхъестественное лишь усиливалась. И именно эта сверхидея, по мнению Суслова, и стала причиной того, что мужчина пошел на преступление.

Напомним, 31 октября мужчина пришел в детский сад в городе Нарьян-Мар. Охрана дистанционно открыла ему дверь, приняв мужчину за родителя одного из детсадовцев. Подозреваемый вошел в помещение во время тихого часа, ворвался в одну из комнат и ударил ножом в шею спящего ребенка.

Шестилетний мальчик погиб от потери крови до приезда врачей. Мужчину задержали на месте, он был пьян. Следователям свой поступок задержанный объяснил тем, что совершал таким образом мистический обряд.

Сейчас подозреваемый арестован на два месяца. Также задержан охранник, допустивший мужчину в детский сад. Сотрудников учреждения подозревают в халатности.

С родителями погибшего ребенка работают психологи. Случившееся стало для тихого городка, где все друг друга знают, настоящим шоком. В социальных сетях горожане пытаются найти ответ, почему произошла трагедия и был ли шанс ее предотвратить.