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Новая "Семейка Аддамс" возглавила российский прокат

Новости
    04.11.2019, 15:26
Текст:   Олег Усков

Полнометражная анимационная лента "Семейка Аддамс", свежая часть франшизы про приключения мрачной ячейки западного общества, возглавила прокат России и стран СНГ по итогам уикэнда. Касса ленты на старте - 387,5 миллиона рублей.

Фото: Denis Poroy/AP Images
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Такую информацию приводит портал kinobussines, указывая, что данные эти пока предварительные,

Наша рецензия.

Второе место - еще один дебютант, предсказуемо крайне неоднозначно встреченный фильм "Терминатор: Темные судьбы", шестая часть франшизы, прямое продолжение первых двух картин линейки. С Хамильтон и Шварценеггером.

Наш отзыв.

Предыдущий лидер, сиквел фэнтези "Малефисента", фильм "Малефисента: Владычица тьмы" с Анджелиной Джоли в титульной роли, - третья строчка. 1 791 800 000 рублей за три недели проката, из которых более 239 миллионов - за минувшую.

Наша рецензия.

Единственная в топе российская картина, "Текст" по роману автора "Метро" Глуховского, - четвертая: чуть более 74 миллионов кассы за неделю и 220 - за две.

Наш отзыв.

Замыкает пятерку хоррор-комедия "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", за две недели проката заработавший 241,5 миллиона рублей, из которых 54,8 - за эти выходные.

Наш отзыв.

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