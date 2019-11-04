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04.11.2019 17:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра "Э"

Текст: Руслан Мельников

В Назрани прошли похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Убитый брат главы центра "Э" по Ингушетии работал врачом в Москве

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканские силовые структуры, в церемонии прощания принимали участие не только родные, близкие и сослуживцы погибших, но и руководство республиканского МВД.

Напомним, начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат, который работал врачом, погибли в Москве: их застрелили во дворе дома, расположенного на улице академика Анохина. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал случившееся "большой утратой для всего ингушского народа".

Происшествия Правосудие Следствие Общество Утраты Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия Убийство главы центра "Э" Ингушетии
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