В Назрани похоронен убитый в Москве глава республиканского центра "Э"

В Назрани прошли похороны начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканские силовые структуры, в церемонии прощания принимали участие не только родные, близкие и сослуживцы погибших, но и руководство республиканского МВД.

Напомним, начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат, который работал врачом, погибли в Москве: их застрелили во дворе дома, расположенного на улице академика Анохина. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал случившееся "большой утратой для всего ингушского народа".