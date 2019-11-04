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04.11.2019 16:02
Рубрика: Культура

В "Зарядье" артисты Мариинского театра исполнили "Иоланту"

Текст: Северьян Цагарейшвили
Самую философскую оперную партитуру великого русского композитора, посвященную вечной теме человеческого познания и прозрения, Валерий Гергиев записал для компании Philips еще в 1994 году с Галиной Горчаковой и Гегамом Григоряном в главных партиях.
Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов

И спустя столько лет, на концерте в "Зарядье", в его трактовке ощущался огромный музыкантский и дирижерский опыт: артикулированность оркестрового звука, богатство контрастов и динамических нюансов, внутренний нерв раскрылись слушателям с первых же минут оперы.

Фото: Фонд Валерия Гергиева/ Александр Шапунов
Сергей Догадин выступил на первом Московском фестивале в "Зарядье"

Мрачно-фаталистическое звучание деревянных и медных духовых в оркестровой интерлюдии гармонично переходило в светлую, полную лучезарной красоты мелодию струнных с переливами арф. Выразительность оркестровой ткани Гергиеву удалось сохранить до самого финала, где торжественное звучание tutti передавало ощущение искрящегося, солнечного счастья.

В партии Иоланты Ирина Чурилова создала очень искренний образ, полный мягкости и душевной красоты. Но и несовершенства вокальной техники давали о себе знать, особенно в верхнем регистре, который у певицы часто звучал расфокусированно и тремолирующе. Сходные проблемы испытывал Станислав Трофимов (король Рене).

Самым ярким за вечер стало выступление Нажмиддина Мавлянова: с его звенящими, полнокровными верхними нотами, резонирующими в огромном пространстве "Зарядья", с пылкой, полной возвышенного романтизма фразировкой, сочетавшей страстную героику и изысканную патетику: эти качества в полной мере раскрылись во вставном романсе Водемона "Нет! Чары ласк красы мятежной…" и в знаменитом развернутом дуэте с Иолантой. На его фоне менее ярко, но крепко и профессионально прозвучали Владислав Куприянов, с романтическим задором исполнивший знаменитую арию Роберта, и Роман Бурденко, с мастерством интерпертировавший таинственно-экзотический по мелодике монолог мавританского врача Эбн-Хакиа. Слаженно и компактно звучал и хор Мариинского театра, завершивший оперу на удивительно светлой ноте.

Между тем

Сегодня первый Московский фестиваль в "Зарядье" закроется выступлением Дениса Мацуева, оркестра Мариинского театра с Валерием Геогиевым и лауреатов XVI Конкурса Чайковского. В программе музыка Родиона Щедрина, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьеваи др.

Культура Музыка Классика Международный московский фестиваль "Зарядье"
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