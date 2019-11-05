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Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарах

Новости
    05.11.2019, 13:05
Текст:   Олег Усков
Фото: REUTERS/ Michalis Karagiannis Фото: REUTERS/ Michalis Karagiannis
Фото: REUTERS/ Michalis Karagiannis

Съемки очередного потенциального блокбастера - по комиксу "Вечные" - были остановлены, а звёзды Анджелина Джоли и Ричард Мэдден эвакуированы с ее съемочной площадки на Канарских островах.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: Киану Ривз вышел в свет с дамой своего сердца

Как передает The Sun, причина ЧП - обнаружение неразорвавшегося снаряда, который мог таиться там со времен Второй мировой войны.

По словам очевидцев, все были напуганы происшествием, и персонал ленты спешно удалили от критической точки на безопасное расстояние. После чего за дело взялись вызванные эксперты, "быстро справившиеся с проблемой".

Напомним: в "Вечных" Джоли сыграет Тену - первую супергеройскую роль в своей карьере.

Кроме нее и Мэддена в ленте задействована еще одна звезда "Игры престолов" - сам "Король Севера" Кит Харингтон. А также Сальма Хайек.

Премьера - 4 ноября 2020 года.

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