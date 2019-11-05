Анджелину Джоли эвакуировали со съемочной площадки на Канарах

Съемки очередного потенциального блокбастера - по комиксу "Вечные" - были остановлены, а звёзды Анджелина Джоли и Ричард Мэдден эвакуированы с ее съемочной площадки на Канарских островах.

Как передает The Sun, причина ЧП - обнаружение неразорвавшегося снаряда, который мог таиться там со времен Второй мировой войны.

По словам очевидцев, все были напуганы происшествием, и персонал ленты спешно удалили от критической точки на безопасное расстояние. После чего за дело взялись вызванные эксперты, "быстро справившиеся с проблемой".

Напомним: в "Вечных" Джоли сыграет Тену - первую супергеройскую роль в своей карьере.

Кроме нее и Мэддена в ленте задействована еще одна звезда "Игры престолов" - сам "Король Севера" Кит Харингтон. А также Сальма Хайек.

Премьера - 4 ноября 2020 года.