Дмитрий Певцов: Зрители развращены блокбастерами

Советскому, российскому актеру, музыканту и педагогу Дмитрию Певцову 56 лет. И из них уже 35 Дмитрий Анатольевич на сцене. Причем не только как актер, но и, "соответствуя фамилии", как певец.

2 и 3 ноября артист выступал в Кремлевском дворце со своим проектом "Певцовъ-Оркестр", в его исполнении звучала музыка из советского кино. Параллельно по такому случаю Дмитрий Анатольевич дал интервью РИА Новости.

В котором, в частности, рассказал, почему захотел сыграть крайне противоречивую роль Сталина в "ленкомовской" пьесе Марка Захарова по мотивам работ Владимира Сорокина.

Постановка называется "Капкан", и это, как ее характеризует артист, - "отчасти фарс - там много странно-смешного". В подготовке к спектаклю труппа "Ленкома" идет по записям и эскизам Захарова, где фабула - Сорокина. Детали Певцов не раскрыл, но сообщил, что действие "Капкана" будет происходить в двух эпохах - конец тридцатых годов прошлого века и современность.

А что касается роли Сталина - по словам Дмитрия, ему эта фигура интересна. Поскольку Сталин - "это все-таки личность мирового масштаба". Поэтому работа над образом была ему по-актерски любопытная, - пояснил Певцов.

Остановился артист и на кино. В том числе - на его проблемах. Например, ставке на тотальную коммерциализацию кинематографа. О чем совсем недавно говорил и Скорсезе.

Пример - лента "На Париж", в которой снялся Певцов. Картина с блестящим актерским составом и по сценарию Говорухина, снятая за 180 миллионов, прошла совершенно незамеченной, не собрав и десяти миллионов кассы. В чем проблема? По мнению Певцова, проблема - в развращенности зрителя блокбастерами, которыми публику планомерно растлевают вот уже четверть века.

И если бы Тарковский снял свое "Зеркало" сейчас и фильм пошел в прокате, то сколько бы он заработал? - риторически интересуется Дмитрий. Сам себе отвечая: еще меньше.

"Зрители развращены блокбастерами, в которые можно включиться с любой минуты, жуя попкорн и запивая кока-колой. Многие разучились смотреть кино", - говорит Певцов. Ведь теперь составляющая успешного проката фильма - "фантастика, монстры, спецэффекты и компьютерная графика, побольше ужасов".

"Очень сложно вернуть зрителя к осмысленному, душевному, человеческому кино", - с горечью заключает актер.