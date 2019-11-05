Промоутер Ковалева заявила, что боксеру нужно отдохнуть от выступлений

Экс-чемпиону мира по версии WBO в полутяжелой весовой категории россиянину Сергею Ковалеву необходимо отдохнуть от бокса, заявила его промоутер Кэти Дува.

В ночь на воскресенье Ковалев в США проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу, лишившись титула чемпиона WBO. После боя россиянина доставили в больницу, где ему провели обследование, которое не выявило проблем со здоровьем. Эксперты признали, что в этом поединке Ковалеву не схватило сил: он не смог провести полноценную подготовку из-за сжатых сроков, в которые его поставила сторона Альвареса. На нехватку сил после боя сослался и сам Ковалев.

"Сергея из больницы сразу же отправили на отдых, с ним все хорошо, нет никаких следов на лице. А вот лицо Канело выглядит как лицо проигравшего боксера. Сергей будет гораздо лучше выглядеть против кого-то, кто будет медленнее и больше Альвареса. Сергею необходимо отдохнуть от бокса некоторое время, затем мы решим, что делать дальше", - сказала Дува, чьи слова приводит ТАСС.

Ковалев после поражения заявил, что намерен вернуть себе чемпионский титул. В свою очередь Альварес планирует вернуться в средний вес и откажется от завоеванного титула.