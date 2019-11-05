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Рубрика: В мире

Трамп назвал экс-посла США на Украине "очень хорошей женщиной"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP
Президент США Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci/ AP

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал экс-посла Соединенных Штатов на Украине Мари Йованович как "очень хорошую женщину". Однако, по словам американского лидера, это все, что он знает о ней.

Фото: Reuters
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"Я действительно не знаю ее, но, если вы посмотрите стенограмму, то он не высказывал какой-то лояльности", - заверил Трамп, имея в виду своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Он добавил, что осведомитель получил много лживой информации, передает ТАСС.

Спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса опубликовал стенограмму показаний Йованович с купюрами в рамках расследования дела об импичменте в отношении американского лидера. Ранее дипломат согласилась дать показания в конгрессе по поводу телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

Напомним, государственный департамент США досрочно, за три месяца до окончания командировки, отзывал посла на Украине сразу после даты предполагаемой инаугурации Владимира Зеленского. Йованович с 2001 по 2004 годы Йованович была заместителем посла и временным поверенным на Украине. Такое многозначительное совпадение в Киеве восприняли, как намерение Вашингтона полностью перезагрузить свою политику на украинском направлении и дать новому президенту нового посла. Йованович же считает, что ее увольнения добивались экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, адвокат президента США Рудольф Джулиани, а также его партнеры Лев Парнас и Игорь Фруман.

Напомним, в США разразился крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента. Главу Белого дома обвинили в давлении на лидера другой страны.

В мире США Процедура импичмента Дональда Трампа Дональд Трамп
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