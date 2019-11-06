Дамаск вернул себе нефтяное месторождение в провинции Хасеке

Солдаты сирийской армии смогли восстановить контроль над нефтяным объектом на северо-востоке страны. Речь идет о месторождении рядом с городом Румейлан в провинции Хасеке. При этом СМИ не сообщают, кто ранее контролировал данный нефтепромысел.

Ранее и глава Пентагона Марк Эспер, и президент США Дональд Трамп открыто заявляли, что выведенные на время спецоперации Турции силы США возвращаются в Сирию для охраны нефтяных месторождений. Причем, Эспер ясно дал понять, что на объекты смогут попасть только американцы. Ни Россию, ни сирийских военных туда не пустят, подчеркнул министр обороны США.

В МИД РФ такую позицию осудили. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в месяц Соединенные Штаты вывозят из Сирии черного золота на сумму более 30 миллионов долларов.

Нефть отправляют в другие страны караванами, охраняемыми американскими частными военными компаниями и спецназом.