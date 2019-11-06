Причастность задержанного к убийству главы ЦПЭ Ингушетии не подтвердилась

В Москве следователи СКР опросили и отпустили мужчину, подозреваемого в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата - врача Первой градской больницы.

"Причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась. После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет", - сообщает ТАСС.

Отметим, что в ходе расследования сотрудники СКР допросили девять человек, которых считали причастными к преступлению. Однако оснований для того, чтобы взять их под стражу не оказалось.

По одной из версий, киллер может попытаться скрыться от правосудия в труднодоступных районах Ингушетии.