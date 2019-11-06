Задержан подозреваемый в причастности к убийству майора из Ингушетии

Сотрудники МВД и ФСБ задержали в Москве подозреваемого в причастности к убийству братьев Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых из Ингушетии.

Как сообщает ТАСС, следователи работают с задержанным и проверяют его показания. Ранее сотрудниками правоохранительных органов были задержаны несколько человек, но после опроса их отпустили.

Напомним, что в ночь на третье ноября неизвестный преступник из пистолета-пулемета "Кедр" произвел не менее десяти выстрелов в начальника Центра по противодействию экстремизма МВД Ингушетии майора Ибрагима Эльджаркиева. Злоумышленник также застрелил родного брата офицера полиции Ахмеда Эльджаркиева, который работал врачом-эндокринологом в Первой градской больнице Москвы.

Следствие считает, что причиной покушения стала профессиональная деятельность майора МВД. Покойный Ибрагим Элдьжаркиев возглавил Центр по противодействию экстремизма в 2016 году. Под его руководством пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. 12 января 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение, но он не пострадал.