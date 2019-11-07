Xiaomi привезла в Россию новые Redmi 8 и 8A и объявила о скидках

Компания Xiaomi в преддверии распродажи 11.11, которая пройдет в понедельник 11 ноября, принялась заранее снижать цены на свои смартфоны.

Как сообщается на странице Xiaomi в Facebook, смартфон Mi 9T доступен на 3990 рублей дешевле обычной цены (точнее, "до 3990 рублей"), а аппарат Mi A3 на чистом Android продается на 3000 рублей дешевле.

Кроме того, компания сообщила о появлении в продаже бюджетников Redmi 8 и Redmi 8A.

Распродаже 11.11 на сайте Xiaomi посвящена специальная страница. Каждый день список акционных товаров будет обновляться.

Напомним, что глобальную распродажу 11 ноября устраивает площадка AliExpress. Покупателям предлагается заранее искать купоны на скидки, добавлять акционные товары в корзину, чтобы затем оплатить их в день старта распродажи.

Разумеется, в целях предосторожности лучше не закидывать в корзину все товары со скидками, а изучить все популярные предложения - вполне возможно, что где-то цена без скидки будет такой же или даже ниже. Распродажа стартует 10 ноября в 16 часов по московскому времени.