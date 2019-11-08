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08.11.2019 04:40
Рубрика: Легковые авто

Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре

Текст: Юрий Зубко

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж на российском авторынке в октябре. Мы уже писали о том, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 5,2%, теперь же время рассказать о самых продаваемых SUV.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Лидером этого рейтинга по-прежнему является Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация "корейца" составила 6806 автомобилей (+16%). На втором месте Volkswagen Tiguan - на нем остановили свой выбор 3704 покупателя (+12%). Тройку лучших замыкает Renault Duster - 3431 проданный автомобиль (-11%).

Далее идет легендарная Lada 4x4. Культовая модель АвтоВАЗа нашла 2861 покупателя (-11%). Пятерку лучших замыкает Mitsubishi Outlander, чьи продажи чуть подросли (+5%) и составили 2381 машину.

Фото: Михаил Азнавуров
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На шестой строчке - Skoda Kodiaq, который стал выбором 2 364 россиян (+6%). На седьмом месте - Hyundai Tucson (2204 штуки, -6%), на восьмом - Kia Sportage (2101 штука, -4%), на девятом - Chevrolet Niva (1920 штук, -30%). Топ-10 замыкает Renault Arkana (1909 штук), которая появилась на рынке лишь летом этого года.

Ранее топ-менеджеры ведущих мировых компаний автопрома заявили, что популярность кроссоверов и внедорожников в ближайшее время резко упадет. Впрочем, пока до этого далеко. Например, доля SUV в России составляет более 40%.

#Lada #Volkswagen #Hyundai #Renault