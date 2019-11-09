За день на крымские поезда продано более 4000 билетов

За первые сутки с момента старта продаж билетов на поезда дальнего следования в Крым и обратно в кассах и с помощью интернет-сервисов продано более 4000 билетов. Об этом "РГ" сообщил "РГ" заместитель начальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Михаил Куликов.

- В том числе кассами в 24 пунктах крымского полуострова продано 857 билетов, - уточнил Куликов. - Накануне вечером железнодорожные кассы, реализующие билеты на поезда дальнего следованя, закрылись, а сегодня в восемь утра возобновили работу.

В свою очередь, пресс-служба компании-перевозчика уточняет, что к настоящему моменту продано уже более 5000 билетов.

- Не менее шести процентов от общего числа проездных документов приобретено для детей, - сообщили в компании. - Наиболее востребованным стал маршрут Москва - Симферополь. Большая часть покупок сделана в железнодорожных кассах. Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы и Московской области.

Напомним, цены в купе в поезде "Таврия" Москва - Симферополь начинаются от 2966 рублей, на плацкарт в поезде Санкт-Петербург - Севастополь - от 3650. Накануне назначенная перевозчиком на крымском направлении фирма "Гранд Сервис Экспресс" опубликовала фотографии внутреннего интерьера вагонов поездов класса плацкарт, купе и СВ.

Первым пассажирским поездом дальнего следования, который проедет по Крымскому мосту, будет состав Санкт-Петербург - Севастополь № 7/8. Он отправится из Северной столицы в 14 часов 23 декабря.