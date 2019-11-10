"Арсенал" - "Зенит" - онлайн-трансляция матча РПЛ

16-й тур чемпионата России по футболу продолжится в Туле. Там местный "Арсенал" примет петербургский "Зенит" - победителя первого круга РПЛ.

Хозяева сегодняшней встречи располагаются на седьмом месте в таблице, набрав 19 очков. В прошлом туре тулякам удалось обыграть московский "Спартак" в выездном матче (1:0) и прервать затянувшуюся серию без побед.

"Зенит" лидирует в чемпионате, но от ближайшего преследователя, "Ростова", команда Сергея Семака отрывается всего на три очка. А вот в еврокубках у питерцев складывается не все так гладко. Во вторник "Зенит" в матче Лиги чемпионов проиграл "Лейпцигу" на своем поле (0:2) и опустился на третье место в группе G.

Зато у "сине-бело-голубых" будет высокий шанс добыть победу в Туле и порадовать своих болельщиков. Напомним, в матче первого круга между сегодняшними соперниками победа досталась "Зениту" - 3:1. Посмотрим, получится ли у подопечных Семака повторить успех.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов из Москвы. Начало матча - в 14:00 по московскому времени.