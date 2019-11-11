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11.11.2019 17:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кущевской вышла из комы бывшая жена члена ОПГ Цеповяза

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Обвиняемая в вымогательстве Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, осужденного члена банды Цапков из станицы Кущевской, вышла из комы. Об этом в понедельник сообщил ее адвокат Мурад Мусаев. По его словам, женщина находится пока в реанимации, но уже дышит самостоятельно.

"Есть проблемы с памятью, но она адекватна и понимает, что происходит", - сказал он корреспонденту ТАСС. По словам адвоката пока трудно сказать, сколько еще его подзащитная пробудет больнице.

Фото: vk.com / Марина Головина
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Стришнюю (женщина находится под домашним арестом) шестого ноября обнаружил сын в состоянии комы.

Напомним, бывшую жену Вячеслава Цеповяза  вместе с братом Иваном задержали 29 июня по подозрению в вымогательстве 70 миллионов рублей. Под стражу ее взяли по заявлению некоего жителя станицы Кущевская, сообщившего, что еще  в марте 2010 года в офисе, принадлежащего Цеповязам  агропредприятия "Слава Кубани", у него вымогали крупную сумму денег.

Адвокат Эдуард Чугулия, представлявший тогда интересы Стришней, заявил "РГ", что вместе с братом она была задержана в рамках уголовного дела одного из экономических партнеров Сергея Цапка. "Стришние считают, что дело, к которому причастны оставшиеся на свободе подельники Вячеслава Цеповяза, носит заказной характер", - говорит адвокат. Наталья в течение нескольких месяцев находилась в СИЗО, а затем ее перевели под домашний арест.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. В прошлом году пользователей интернета впечатлили фото, на которых Цеповяз поедал крабы и жарил шашлык прямо на территории СИЗО.

Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Оценить условия пребывания члена банды "цапков" в тюрьме общественность смогла в ноябре 2018 года, когда подлинность снимков подтвердила экспертиза. Как оказалось, фотографии были сделаны еще за три года до этого, а в СМИ попали после того, как  Стришяя  официально развелась с супругом, вернув себе девичью фамилию.

Из-за болезни Стришней заседание суда отложено до 14 ноября.

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