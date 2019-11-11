В Сеть попали фото салона корейского конкурента BMW X5

Официальная презентация нового премиум-кроссовера Genesis GV80 пройдет 28 ноября. Несмотря на режим строгой секретности, предваряющий торжество, изображения интерьера новинки утекли в сеть - их опубликовал один из пользователей форума BobaeDream.co.kr.

В интерьере Genesis GV80 - монументальный массив передней консоли, отделанный кожей, инкрустирован рядом планок из настоящего алюминия во всю ширину. За ними укрылись дефлекторы климатической системы.

Управление всеми функциями сосредоточено на приливе центрального тоннеля и рулевом колесе. Сервисные функции, включая управление климатом, - выполнены на сенсорнных манипуляторах и тачскринах. Главный из них - большой широкоформатный дисплей над серединой консоли.

Фото: www.bobaedream.co.kr

Вся электроника на борту работает в среде собственной операционной системы Hyundai Motor. Среди уникальных решений - навигатор с функцией дополненной реальности, и собственная платежная система Hyundai с функцией автоматической оплаты, например, парковки или платного участка дороги.

Примечательно, что кроме входящей в повсеместное употребление в автопроме цифровой панели приборов, на выбор покупателям Genesis GV80 будет доступна панель с аналоговыми шкалами.

Габариты Genesis GV80 - 4945/1975/1715 мм длинна/ширина/высота соответственно, колесная база - 2955 мм. За покупателей Genesis GV80 будет воевать с такими "зубрами", как BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Lexus RX. Но в Hyundai кажется подготовились к наступлению основательно, и кроме дизайна и передового оснащения ударят по противникам и передовой механической начинкой. Для нового поколения машин Genesis Hyunda Motor разработал семейство мощных и эффективных двигателей и трансмиссий Smartstream.

Для детальной информации дождемся официальных коммюнике.