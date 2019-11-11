Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Уткнувшиеся в смартфоны мотоциклист и его пассажир попали на видео 07:30
Автомобили в России подорожают 06:46
Выбираем подержанный Honda CR-V до миллиона рублей 10.11.2019
Какие модели покинули авторынок Европы 10.11.2019
11.11.2019 09:30
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали фото салона корейского конкурента BMW X5

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.bobaedream.co.kr Фото: www.bobaedream.co.kr
Фото: www.bobaedream.co.kr

Официальная презентация нового премиум-кроссовера Genesis GV80 пройдет 28 ноября. Несмотря на режим строгой секретности, предваряющий торжество, изображения интерьера новинки утекли в сеть - их опубликовал один из пользователей форума BobaeDream.co.kr.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Какие модели покинули авторынок Европы

В интерьере Genesis GV80 - монументальный массив передней консоли, отделанный кожей, инкрустирован рядом планок из настоящего алюминия во всю ширину. За ними укрылись дефлекторы климатической системы.

Управление всеми функциями сосредоточено на приливе центрального тоннеля и рулевом колесе. Сервисные функции, включая управление климатом, - выполнены на сенсорнных манипуляторах и тачскринах. Главный из них - большой широкоформатный дисплей над серединой консоли.

Фото: www.bobaedream.co.kr

Вся электроника на борту работает в среде собственной операционной системы Hyundai Motor. Среди уникальных решений - навигатор с функцией дополненной реальности, и собственная платежная система Hyundai с функцией автоматической оплаты, например, парковки или платного участка дороги.

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Раскрыта тайна смертельного наезда беспилотника Uber

Примечательно, что кроме входящей в повсеместное употребление в автопроме цифровой панели приборов, на выбор покупателям Genesis GV80 будет доступна панель с аналоговыми шкалами.

Габариты Genesis GV80 - 4945/1975/1715 мм длинна/ширина/высота соответственно, колесная база - 2955 мм. За покупателей Genesis GV80 будет воевать с такими "зубрами", как BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Lexus RX. Но в Hyundai кажется подготовились к наступлению основательно, и кроме дизайна и передового оснащения ударят по противникам и передовой механической начинкой. Для нового поколения машин Genesis Hyunda Motor разработал семейство мощных и эффективных двигателей и трансмиссий Smartstream.

Для детальной информации дождемся официальных коммюнике.

Фото: www.bobaedream.co.kr
Почему у одних автомобилей бензобак справа, а у других - слева
Много ли в Lada Granta Cross за 620 000 рублей от кроссовера
#Genesis