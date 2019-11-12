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12.11.2019 19:11
Рубрика: Легковые авто

Kia опубликовала фото нового седана Optima

Текст: Виктория Чернышева
В Сети появились фотографии Kia Optima шестого поколения (в Южной Корее автомобиль известен как K5). На родине автомобиль появится в продаже в декабре, в России - к концу 2020 года.
Фото: Пресс-служба Kia Фото: Пресс-служба Kia
Фото: Пресс-служба Kia

Ранее компания опубликовала эскизы внешнего вида седана, которые по достоинству оценили поклонники бренда.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Optima получилась более спортивной, нежели ее предшественница. Дизайн автомобиля стал более обтекаемым; кузов получил ниспадающую крышу в стиле "фастбэк". Автопроизводитель обновил знаменитую фирменную радиаторную решетку Tiger Nose ("Нос тигра"). Еще одна особенность Optima - сложная Z-образная головная оптика и соединенные между собой сплошной светодиодной полосой задние фонари.

Габариты седана стали больше: новый автомобиль имеет длину 4095 мм (плюс 50 мм к размеру предшественника) и ширину 1860 мм (плюс 25 мм). Кроме этого, высота была уменьшена на 20 мм (до 1445 мм), а колесная база - увеличена на 45 мм (до 2850 мм).

Интерьер Optima пока держится в тайне. Судя по официальным рисункам, приоткрывающим детали, посредине приборной панели расположится широкоэкранный дисплей. Центральная консоль, а также многофункциональное рулевое колесо полностью переработаны.

Фото: Пресс-служба Toyota
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Предположительно автомобиль оснастят турбированным 2,5-литровым двигателем Theta III в паре с 8-скоростной роботизированной коробкой передач. Также будет представлен вариант с 1,6-литровым силовым агрегатом и 8-скоростным автоматом.

На выбор покупателям предложат легкосплавные 16-ти, 17-ти, 18-ти и 19-дюймовые диски черного, темно-серого и светло-серого цветов.

Недавно Kia показала прототип кроссовера будущего. Кроме того, стало известно, что компания выпустит кроссовер меньше и дешевле Seltos.

Фото: Пресс-служба Kia
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#Kia