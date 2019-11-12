Парламент Боливии эвакуировали из-за беспорядков

Из-за усилившихся беспорядков в Ла-Пасе был эвакуирован парламент Боливии. Народные избранники обсуждали ситуацию в стране, но не смогли закончить начатое.

Сторонники экс-президента Эво Моралеса, решившего покинуть страну после государственного переворота, в понедельник вышли на улицы города. РИА Новости сообщает о вооруженных людях, выкрикивающих: "Сейчас - гражданская война!".

Протестующие фактически полностью разрушили полицейский участок в Эль-Альто (пригород Ла-Паса). Полиция не справляется с ситуацией, и попросила помощи у военных.