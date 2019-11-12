Подозреваемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему очки

Доцент СПбГУ Олег Соколов, которому предъявили обвинения в умышленном убийстве собственной студентки Анастасии Ещенко, признался, что без очков для чтения "сходит с ума". Он также попросил принести ему в камеру СИЗО несколько книг, поскольку "он ученый и ему нужно работать".

Между тем условия содержания 63-летний подозреваемый назвал "достойными", передает РИА Новости. По его словам, угроз или насилия в его адрес не было.

Доцент Соколов подозревается в зверском убийстве аспирантки. Ранее сообщалось, что защита планирует настаивать на избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Девятого ноября известный специалист по истории Франции был задержан после того, как в его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире ученого обнаружили другие части тела. Жертву связывали с преподавателем романтические отношения.

В связи со случившимся университет прекратил отношения с сотрудником: историк будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями.