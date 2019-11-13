В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа

Демократы вызовут в конгресс своих свидетелей

Как отмечает Associated Press, в первый день ключевыми должны стать выступления двух опытных дипломатов. Это Уильям Тейлор, бывший офицер пехоты, ныне исполняющий обязанности временного поверенного в делах США на Украине, и Джордж Кент, заместитель помощника госсекретаря в Вашингтоне. Они должны рассказать историю о президенте, якобы использующем внешнюю политику для личной и политической выгоды перед выборами 2020 года.

Конституция устанавливает драматический, но расплывчатый барьер для импичмента, и пока нет единого мнения о том, что действия Трампа, лежащие в основе расследования, соответствуют порогу "тяжких преступлений и проступков". Америка в этом вопросе раскололась надвое.

"На этих слушаниях будут обсуждаться вопросы, имеющие огромное значение для нации и функционирования нашего правительства в соответствии с конституцией", - заявил в записке для законодателей видный деятель демократической партии Адам Шифф из Калифорнии, председатель разведывательного комитета, возглавлявшего расследование.

Шифф назвал слушания "торжественным мероприятием" и посоветовал коллегам "подходить к этим разбирательствам с серьезностью и любовью к стране.

Трамп назвал импичмент "мошенничеством"

"Мошенничество с полным импичментом", - написал в свою очередь глава Белого дома в Twitter, как он делает это практически каждый день. Трамп называет все происходящее "охотой на ведьм". Республиканцы говорят, что демократы пытаются избавиться от этого президента с тех пор, как он впервые вступил в должность, начиная с расследования, проведенного бывшим специальным советником Робертом Мюллером по якобы вмешательству России, чтобы помочь Трампу на выборах 2016 года.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси изначально не хотела начинать официальное расследование импичмента. Поскольку демократы взяли под свой контроль палату в январе, Пелоси сказала, что импичмент будет "слишком спорным" для страны. Трамп, по ее словам, просто "не стоит этого".

Однако ситуация поменялась, когда стало известно о письме сотрудника ЦРУ, который сообщил о деталях звонка Трампа президенту Украины Зеленскому. Анонимный осведомитель первым предупредил чиновников о телефонном звонке. "Я получил информацию от нескольких должностных лиц правительства США о том, что президент Соединенных Штатов использует полномочия своего офиса для привлечения вмешательства из другой страны на выборах 2020 года", - написал этот человек в августе в комитеты по разведке палаты и сената. Демократы боролись за то, чтобы письмо было выпущено им по мере необходимости. "Я глубоко обеспокоен", - написал разоблачитель.

Трамп настаивал на том, что звонок был "идеальным". После этого Пелоси, получив одобрение от своих центристских законодателей-новичков, начала расследование. "У президента есть возможность доказать свою невиновность", - сказала она во вторник Noticias Telemundo.

В пятницу в конгрессе должна выступить Мари Йованович, бывший посол США на Украине, которую отозвал с должности Трамп.

Республиканцы выстраивают защиту

Республиканцы во главе с членом палаты представителей Девином Нунесом, давним союзником Трампа из Калифорнии, будут утверждать, что ни один из этих свидетелей не знает из первых рук о действиях президента. Они скажут, что на Украину никогда не оказывали давления, и деньги на военную помощь Киеву в конце концов были выделены в сентябре.

Как отмечают эксперты, республиканцы изо всех сил пытаются сформировать объединенную защиту Трампа. Они хотят услышать от Хантера Байдена, который работал в совете директоров газовой компании на Украине, в то время как его отец был вице-президентом. И они пытаются вызвать в конгресс упомянутого анонимного осведомителя, личность которого демократы поклялись не раскрывать

По мнению аналитиков, нижняя палата представителей проголосует по импичменту к Рождеству, а это означает, что слушания в сенате, контролируемом республиканцами, начнутся уже в следующем году.