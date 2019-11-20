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20.11.2019 13:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Пензы назвали возможную причину ЧП с упавшей в кипяток машиной

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)

В правительстве Пензенской области озвучили предварительную причину ЧП с двумя погибшими во время аварии на теплотрассе в областном центре.

Фото: Пресс-служба СК РФ
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"По предварительным данным, участок трубопровода находился в зоне повышенной нагрузки автотранспорта. Из-за давления могла просесть бетонная плита короба теплотрассы, что вызвало повреждение и порыв теплотрассы", - говорится на официальном сайте правительства Пензенской области.

Глава региона Иван Белозерцев в среду провел совещание по поводу трагедии на улице Аустрина. После ЧП в областном центре обследуют все потенциально опасные участки коммуникаций. Создана рабочая комиссия, которую возглавит зампред регионального правительства Дмитрий Семенов. В нее также вошли мэр Пензы Андрей Лузгин, начальник ГУ МЧС по Пензенской области Сергей Козлов, представители ресурсоснабжающих организаций.

Особое внимание будет уделено участкам, где трубы проходят вблизи социальных объектов или пересекают дороги. Эти участки планируется освободить от стоянок, даже временных во время подвоза товара к магазинам.

- Нам надо разобраться, почему это произошло. Почему не следили за гидравлическим режимом на теплотрассе? Почему, когда пошел большой объем подпитки воды, и в компании это видели, не приняли меры? Почему компания-собственник не занимается этой работой, зная о том, что могут быть порывы? - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Фото: https://www.youtube.com
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Он также поручил пересмотреть требования к подготовке сетей к отопительному сезону.

Авария на магистральном теплопроводе диаметром 500 миллиметров привела к размыву грунта на автостоянке у магазина. Заехавший на нее автомобиль провалился в яму глубиной около трех метров, из которой шел густой пар. Двое мужчин, находившихся в машине, погибли на месте аварии. Без тепла в течение суток остались более 70 многоэтажных домов, три детсада и три школы в микрорайоне. В среду последствия аварии устранили, подача тепла возобновилась.

По факту смерти двух лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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