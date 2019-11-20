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20.11.2019 10:03
Рубрика: Общество
Проект: Наука

На Алтае найдена фигурка пещерного льва возрастом 45 тысяч лет

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Денисовой пещере на Алтае сотрудниками Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Сибирского отделения РАН обнаружена фигурка пещерного льва. По предварительным данным, она изготовлена из бивня мамонта около 45-50 тысяч лет назад.

Фото: iStock
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По словам главного научного сотрудника института Михаила Шунькова, фигурка длиной 4,2 сантиметра найдена в 11-м слое пещеры. "Это фигурка пещерного льва, готовящегося к прыжку", - сообщил ученый "Интерфаксу".

У изделия нет головы, но виден орнамент в виде насечек, следы красной охры. Ученые отмечают, что по стилистике скульптура напоминает фигурки, найденные в пещерах на границе Франции и Германии, Южной Франции. Но алтайская является одним из самых древних подобных артефактов.

Сотрудники ИАЭТ предполагают, что фигурку изготовили представители подвида древних людей - денисовцы (появились на Алтае примерно 300 тысяч лет назад), но под влиянием человека разумного (homo sapiens), который в то время активно селился в разных местах.

Справка "РГ"

По данным пресс-службы  ИАЭТ, в южной галерее Денисовой пещеры также найдены костяные орудия и украшения начала верхнего палеолита - костяные шило и лопаточки, подвески из зубов различных животных, скорлупы страуса и хризолита. На некоторые украшения нанесен орнамент в виде насечек. На сегодняшний день в Денисовой пещере собрана наиболее представительная коллекция костяных орудий.

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