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21.11.2019 12:00
Рубрика: Видео

Видео: парашютист сумел приземлиться на мчащийся мотоцикл

Текст: Вадим Давыденко

Какое все-таки это наслаждение - после многочисленных видео с авариями, обрушениями и прочими позорнейшими казусами посмотреть на работу настоящего профессионала, человека, знающего все тонкости своего дела от "а" до "я" и способного просчитывать собственные и чужие действия на несколько ходов вперед.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Наш герой - парашютист Скотт Хиско, который совершил прыжок с высоты 4500 футов (1 300 м.) и сумел приземлиться не просто в точно запланированном месте, а еще и запрыгнуть на мчащийся мотоцикл своего приятеля - гонщика Робби Мэддисона.

Поразительный прыжок был совершен в Австралии (штат Новый Южный Уэльс) вблизи аэропорта Шеллзхарбор. Хиско, чтобы попасть точнехонько на мотоцикл, пришлось корректировать своё приземление, вращаясь вокруг своей оси (почти два полных оборота, прежде чем получилось выровнять траекторию спуска).

Следует отметить, что трюк этот вышел у Хиско и Мэддисона лишь с третьей попытки, но это не умаляет ни мастерства этих героев, ни нашего восхищения их ловкостью.

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