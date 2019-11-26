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26.11.2019 13:25
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд признал законным приговор похитителю картины Куинджи

Текст: Владимир Полетаев
Жалобу адвокатов на приговор Денису Чуприкову, похитившему картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, рассмотрел Мосгорсуд. И признал приговор Замоскворецкого районного суда столицы законным. Таким образом, Чуприкову предстоит отбывать в колонии общего режима три года. По сообщению пресс-службы Мосгорсуда, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба защиты - без удовлетворения.

В жалобе защита осужденного просила смягчить приговор похитителю картины "Ай Петри. Крым". Но в Мосгорсуде приняли к сведению, что Замоскворецкий суд уже учел все смягчающие обстоятельства, в том числе инвалидность Чуприкова и наличие у него малолетней дочери. А вот отягчающих обстоятельств суд не установил. Поэтому срок наказания и место заключения оставлены прежние.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Какие выводы будут сделаны после кражи картины Куинджи

В Мосгорсуде при рассмотрении жалобы выступил представитель Третьяковской галереи Михаил Ващинский. Он, как ранее следователь и прокурор, просил оставить приговор без изменения, отметив, что срок наказания "весьма либеральный". Он напомнил, что материальный ущерб от действий Чуприкова составил 19 миллионов 141 тысячу рублей. Это оценочная стоимость произведения.

Похититель в суде первой инстанции полностью признал вину и заявил, что пошел на преступление исключительно для того, чтобы привлечь к себе внимание. Хотя толком он так и не объяснил, почему совершил это дерзкое преступление. По его словам, он собирался вернуть картину на следующий день после кражи. После поимки преступник возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей.

По данным специальной экспертизы, похититель в момент совершения преступления осознавал характер своих действий и не страдает психическими заболеваниями.
Опубликовано видео дерзкой кражи сокровищ из музея в Дрездене

Напомним, Чуприков 27 января снял картину Куинджи "Ай Петри. Крым" со стены в зале Третьяковской галереи среди белого дня, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, под лестницей, вышел из здания и скрылся. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 164 УК РФ - за хищение предметов, имеющих особую ценность. Он был задержан уже на следующий день в поселке Заречье Московской области. Следствие установило, что он действовал в одиночку и похитил музейный экспонат из корыстных побуждений. Картина была обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передана представителям Министерства культуры РФ.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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