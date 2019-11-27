Продолжаем рассказывать об уникальном интернет-проекте "Партизаны Беларуси"

Глядя на портрет этой миловидной двадцатилетней девушки, трудно представить, что она бесстрашно шла в самое логово врага, пускала под откос эшелоны... В 1944 году Анна Ивановна Масловская была удостоена звания Героя Советского Союза. Архивные сведения о ней можно найти на сайте partizany.by, где по проекту издательского дома "Беларусь сегодня" и Национального архива Беларуси выложены персональные документы более чем на 125 тысяч партизан и подпольщиков - участников Великой Отечественной войны.

Девушка с первого дня войны встала на защиту Родины. Летом 41-го Анна работала старшей пионервожатой в школе местечка Лынтупы Витебской области. Когда начались бои, взялась сопровождать в тыл наших раненых летчиков. Затем была санитаркой в танковом батальоне, который оказался в окружении.

- Судя по всему, война будет долгой и жестокой, - сказал Ане работник райкома партии. - Возвращайся в Нарочанский край, поднимай молодежь на отпор врагу.

Сначала патриотка собирала вокруг себя окруженцев, снабжала их гражданской одеждой, отправляла на восток или в партизаны. Затем в небольшом городке Поставы вышла на связь с подпольщиком Дмитрием Волостным. Он поручил провести собрание местных комсомольцев. Получили ребята и задание - собирать на местах боев оружие и боеприпасы, распространять листовки. Однако где взять шрифты для их печатания? Ночью Аня и ее напарник Толя Витковский пробрались в типографию и вынесли типографские принадлежности под носом у дремавшего часового...

Для прикрытия Аня устроилась в швейную мастерскую. Оказалось, оккупанты частенько заходили сюда заказать обновки и не прочь были поболтать. Так девушка узнала о планах гитлеровцев уничтожить евреев местного гетто. Однако подпольщики перехитрили карателей, сделали подкоп и вывели в Козлянский лес, где хозяйничали партизаны, несколько сот человек.

90 партизан и подпольщиков, действовавших в годы войны на территории Беларуси, были удостоены "Золотой Звезды" Героя

А руководство партизанского отряда уже подготовило для Анны еще более ответственное задание: наставить на путь истинный солдат местного полицейского гарнизона. Были там и отпетые уголовники-головорезы. Но большинство составляли деревенские парни и бывшие военнопленные, которых оккупанты угрозами и обманом заставили надеть ненавистную форму. Прощупав настроение нескольких человек, Аня начала рассказывать им об истинном положении на фронте, обращалась к совести собеседников. Что произошло дальше? Вот что пишет в наградном листе начальник Белорусского штаба партизанского движения П. Калинин: "Масловская в Поставском гарнизоне противника провела исключительно большую работу по его разложению... В мае 1943 года подняли вооруженное восстание, комсостав батальона СС (23 человека) был перебит, а 90 человек личного состава с оружием Масловская привела к партизанам".

Впоследствии из этих бойцов был сформирован партизанский отряд имени Пархоменко. Анна еще раз использовала свой талант убеждения, завербовав начальника гарнизона в поселке Лынтупы Антонайтиса. Тот передал партизанам несколько винтовок и патроны.

Когда оставаться на подпольной работе стало чересчур опасно, Масловская ушла в партизанский отряд, стала секретарем комсомольской организации. Но что значит быть молодежным вожаком в тех условиях? Только одно: первой идти на врага. Так и поступила Анна при налете на полицейский гарнизон в поселке Полесье. Ночью первой с гранатами бросилась на пулеметный дзот. Тогда партизаны захватили много оружия и боеприпасов, в том числе мины. Их они успешно использовали на железной дороге. Три эшелона подорвала и Анна Масловская.

После войны Анна получила высшее образование, переехала в Москву, работала экскурсоводом в советском комитете ветеранов войны. И совершила еще один самый настоящий подвиг - стала приемной матерью для 15 сирот, чьи родители погибли на войне.