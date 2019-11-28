Рапота рассказал о юбилее Союзного государства и "дорожных картах"

Скажем, чего бы могли лишиться граждане обеих стран, если бы два десятилетия назад они не решили создавать союз на двоих? Прежде всего, полагает собеседник, возможности свободного перемещения, свободы выбора места жительства и трудоустройства, поступления на учебу. Сегодня все это юридически закреплено и, в целом, работает, напомнил он.

В сфере медицинского обеспечения, в частности, решен вопрос оказания скорой помощи гражданам Беларуси в России и россиянам в Беларуси - такая помощь оказывается бесплатно. Уже два года работает и система по обязательному медицинскому страхованию граждан двух стран на территории всего Союзного государства.

Наконец - бизнес. Уже сформированы, по его мнению, неплохие условия для его организации на территориях друг друга. Только в РБ работают 2,5 тысячи предприятий с российским капиталом - совместные предприятия или чисто российские. Это тоже можно в плюс отнести, добавил госсекретарь.

Кроме того, то, что в обеих странах сохранилась промышленная кооперация, тоже, убежден Рапота, огромная заслуга и институтов СГ. Во-первых, это, по его словам, жизненно важно не только для Беларуси, которая почти не имеет энергоресурсов и рассчитывает в основном на человеческий потенциал, на интеллектуальные ресурсы, на высокие технологии, но и для России. Не случайно Беларусь во внешней торговле России всегда входила в первую пятерку стран. Кстати, и сейчас Синеокая занимает четвертое место среди торговых партнеров России после Китая, Германии и Нидерландов. И прежде всего потому, что в РБ есть много производств, которые существенно дополняют российскую промышленность: в сфере электроники, станкостроения, авиастроения, машиностроения, пояснил госсекретарь.

И этот круг экономической диффузии, взаимного проникновения, по его убеждению, постоянно расширяется. К примеру, в Карелии строятся два крупных предприятия по производству дорожной техники на базе белорусского "Амкодора", "Брянсксельмаш" развивается на базе технологий "Гомсельмаша", Череповецкий литейно-механический завод собирает тракторы "Беларус". В Челябинске прорабатывают возможность приобретения автобусов МАЗ на газомоторном топливе с перспективой создания лицензионного производства. Немало таких элементов в военно-техническом сотрудничестве. В системе ПВО "Полонез", которой по праву гордится военно-промышленный комплекс РБ, есть и элементы российских производителей. В то же время российские средства ПВО используют шасси Минского завода колесных тягачей. И подобных примеров за истекшие годы можно перечислять достаточно долго.

Кстати, в абсолютный плюс СГ Рапота готов отнести и координацию действий в сфере внешней политики: раз в два года министерства иностранных дел двух стран принимают соответствующие программы. В этом же ряду - военное сотрудничество, напомнил он. Успешно взаимодействует региональная группировка войск, которая объединяет Западный военный округ РФ и ВС РБ. Для ее поддержания в боевой готовности на случай возможных конфликтов регулярно проводятся полевые маневры. Кроме того, тесно сотрудничают пограничники и таможенные службы.

Конечно, в Союзном государстве далеко не все отработано, не все задачи решены, иначе зачем было бы тогда создавать рабочую группу под руководством министров экономики, которая готовит 31 "дорожную карту" по углублению интеграции, задается вопросом госсекретарь. И сам поясняет, что именно в сфере экономики накопилось за эти годы много вопросов.

И рабочая группа отрабатывает механизмы гармонизации налоговой и антимонопольной политики. А они, в свою очередь, уточняет Рапота, тесно связано с решением таких задач, как единая промышленная политика, единая энергетическая политика. Около семи часов, напомнил он, заседали не так давно главы правительств Беларуси и России вместе с руководителями министерств и ведомств с целью сблизить позиции по несогласованным "дорожным картам". Это нормальный рабочий процесс, к этому так и относятся его участники. Но с желанием и с упорством, нацеленными на принятие всех этих "дорожных карт", констатировал он.

А на вопрос о том, каким лично госсекретарь видите будущее Союзного государства, насколько его ожидания совпадают с тем, что разрабатывается в "дорожных картах", Рапота ответил кратко, но предельно откровенно, подчеркнув, что содержание "дорожных карт" - обязательные элементы в развитии отношений между двумя братскими странами.

Скажем, пояснил он, стоит задача о выстраивании единой промышленной политики, что позволит работать в данной сфере по общим правилам, даст возможность открыть более широко рынки друг для друга и предоставит дополнительные резервы для совместной работы на внешних рынках. Там много составляющих: в частности, это и рациональное размещение производств, и кооперация в разных сферах деятельности. Но решать эту задачу без гармонизации антимонопольного и налогового законодательств сложно, потому что возникают разные конкурентные условия. То же самое касается и цен на энергоносители: это вопрос, являющийся одним из ключевых в обсуждении. Должны быть такие цены на энергоносители, которые позволяли бы создать равные конкурентные условия или, иначе говоря, стартовые возможности для промышленности.

Да, каждая из стран-участниц - суверенное государство, это записано в Договоре. Тем не менее можно найти такие точки сближения, которые даже будут содействовать укреплению их суверенитетов. И в этом, убежден Рапота, нет никакого противоречия.