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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с 19 погибшими

Текст: Анна Бондаренко

Все пострадавшие в тяжелом ДТП, произошедшем в Сретенском районе Забайкальского края, получают необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Шилкинской больнице на данный момент находятся семь человек. Двое из них в тяжелом состоянии, одному была сделана операция.

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"Тактику лечения контролируют специалисты института имени Бурденко. Вчера прошла телеконсультация, сегодня будет еще один сеанс видеосвязи. У остальных пострадавших характерные травмы, которые практически всегда возникают при ДТП: переломы и повреждение конечностей, позвоночника, ушибы, сотрясения головного мозга и другие. На базе нашей больницы функционирует травмацентр. Всем больным сразу же была проведена необходимая диагностика, включая исследования на компьютерном томографе. Сейчас пострадавшие, те, кому позволяет состояние, готовятся к транспортировке в Читу бортом санавиации", - приводятся в сообщении слова главврача Шилкинской ЦРБ Сергея Бянкина.

Еще шестеро проходят лечение в Сретенской ЦРБ. Как рассказал главный врач больницы Анатолий Убинин, четверых доставили вчера с места аварии, еще двое обратились самостоятельно сегодня. Среди пострадавших есть 12-летняя девочка, ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

"Сейчас бригада специалистов регионального центра медицины катастроф принимает решение кого из больных будут эвакуировать в краевую клиническую больницу", - добавил он.

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В Нерчинской ЦРБ в тяжелом состоянии находятся две женщины. Одну прооперировали. Лечение также проводится по рекомендации специалистов института имени Бурденко. Сегодня, по словам главврача Анны Вечкановой, в больнице ждут самолет медицины катастроф, бригада медработников решит вопрос о транспортировке женщин в Читу.

Напомним, что авария произошла в воскресенье около 15:00 по местному времени в 60 километрах от города Сретенска. Рейсовый автобус, перевозивший 43 человек, вылетел с моста на замерзшую реку и перевернулся. Причиной потери управления водителем стала лопнувшая шина. Погибли 19 человек, в том числе двое детей полутора и трех лет. Пострадали 22 пассажира, 19 из которых госпитализированы. В больницы их доставляли санитарными рейсами. Продолжается опознание погибших. На данный момент родственники опознали 17 человек. Известно, что все они - жители Сретенского района.

По факту ЧП расследуется уголовное дело. Ситуация находится на особом контроле у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край В Забайкалье перевернулся автобус
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