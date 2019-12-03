Премьер Беларуси обсудил с послом России свою встречу с Медведевым

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с послом России в республике Дмитрием Мезенцевым обсудил свою встречу с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, которая намечена на 6 декабря в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

По ее данным, Румас также обсудил с послом России в Беларуси вопросы двустороннего сотрудничества. "Во время встречи с Дмитрием Мезенцевым премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан", - говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор Румаса и Медведева. Как сообщал белорусский Совмин, обсуждалось согласование интеграционных дорожных карт Минска и Москвы. Сообщалось также, что премьеры договорились провести встречу 6 декабря. Позже в Минске уточнили, что встреча пройдет в Сочи.

8 декабря Беларусь и Россия будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Белорусский президент Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции. В сентябре премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, после чего правительства приступили к разработке 31 "дорожной карты". В ноябре Румас заявил, что Россия и Беларусь подготовили к подписанию не менее 20 "дорожных карт" по интеграции.