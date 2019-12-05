В колледже Приамурья студент напугал знакомых игрушечным пистолетом

В Амурский колледж сервиса и торговли вызвали полицию из-за того, что студент пытался напугать сверстников игрушечным пистолетом.

Такие розыгрыши участились после инцидента в учебном заведении строительства и ЖКХ, где учащийся принес на занятия ружье и убил человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство образования и науки Приамурья.

"Студент Амурского колледжа сервиса и торговли принес на занятия игрушечный пистолет и пытался им напугать сверстников. Была незамедлительно вызвана полиция, которая подтвердила, что оружие не настоящее. С нарушителем дисциплины будет проведена разъяснительная беседа и применены меры наказания", - цитирует агентство главу минобрнауки региона Светлану Яковлеву.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела. Генеральный директор и сотрудник частного охранного предприятия "Сириус-А" арестованы.

Директор колледжа был уволен за ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения. Министр образования и науки области Олег Якутов подал в отставку.

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокуратуре Амурской области проверить защищенность образовательных учреждений.

Родственникам студентов, пострадавших во время стрельбы, а также родным погибшего молодого человека выплатили материальную помощь из резервного фонда регионального правительства.