Суд оставил под арестом охранника благовещенского колледжа

Амурский областной суд оставил под стражей сотрудника частного охранного предприятия "Сириус-А". Его арестовали 19 ноября после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ.

Благовещенский городской суд 16 ноября арестовал на два месяца также генерального директора ЧОПа. Оба фигуранта проходят по делу о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы.

Адвокат охранника Диана Будко решила обжаловать арест. Но, как сообщает РИА Новости, суд жалобу не удовлетворил.

Охранника ранее уже судили за особо тяжкое преступление, у него двое малолетних детей.

Напомним, 14 ноября один из студентов благовещенского колледжа пронес в учебное заведение ружье и открыл стрельбу в учебной аудитории. Один его однокурсник погиб, трое пострадали, а сам стрелок покончил с собой. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.

Директор колледжа был уволен за ненадлежащее исполнение им служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения. Министр образования и науки области Олег Якутов подал в отставку.

Заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев поручил прокуратуре Амурской области проверить защищенность образовательных учреждений.

Родственникам студентов, пострадавших во время стрельбы, а также родным погибшего молодого человека выплатили материальную помощь из резервного фонда регионального правительства.