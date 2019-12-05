Суд отказался восстановить на службе полицейского по делу Голунова

В постановлении суда речь идет о бывшем сотруднике УВД по Западному административному округу столицы Максиму Уметбаеву. Он был уволен после прекращения уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова.

Дело получилось громким. И общественный резонанс - соответственным. Журналиста задержали и отправили в СИЗО по подозрению в торговле наркотиками. 6 июня он был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. Провели обыски у него дома. Оформили изъятие наркотических средств. Но Голунов настаивал, что "дрянь" ему подкинули. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. После этого, на фоне широкой общественной кампании в его поддержку, уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.

В полиции начали собственное расследование, результатом которого стало увольнение со службы шестерых высокопоставленных офицеров. Два генерала лишились должностей после освобождения журналиста - начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин.

Ранее аналогичные иски к ГУ МВД России по Москве и УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве подали и другие уволенные силовики - бывшие глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы, полковник Андрей Щиров, старший оперуполномоченный этого же отдела Денис Коновалов, а также оперативник УВД ЗАО Роман Феофанов. Требования восстановить их на службе суд также отклонил. Заседания проходили в закрытом режиме, так как в деле имеются документы, содержащие государственную тайну.

В настоящее время материалы проверки в отношении полицейских, а также материалы уголовного дела, по которому обвинялся Голунов, переданы для установления всех обстоятельств задержания журналиста в центральный аппарат Следственного комитета.