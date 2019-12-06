Флагманский седан Geely ушел с российского рынка

Geely начала оптимизацию модельного ряда в России. В ожидании действительно свежих моделей бренда, в частности только что анонсированного кроссовера Coolray, компания вывела из своей линейки флагманский седан Emgrand GT. Хотя выглядит машина весьма интересно, формально она устарела: ее производство в Китае завершено.

Как подтвердили "РГ" в представительстве Geely, на сегодня в России распроданы практически все Emgrand GT. Поскольку новых партий не ожидается, информацию об автомобиле убрали с официального сайта компании.

Дилерам осталось распродать считаные экземпляры. Впрочем, весь тираж модели с момента ее запуска на рынок - более чем скромный. С февраля 2017 года, если верить статистике, россияне купили менее 100 седанов. Причина - их дороговизна. В базовой версии GT стоил 1 389 000 рублей, в топовой - 1 739 000. При этом к самому дорогому китайскому седану было немало вопросов.

Как писала "РГ" по итогам тест-драйва модели, по части оснащения китайский бизнес-седан оказался чуть-чуть впереди соперников, среди которых Toyota Camry, Ford Mondeo и Mazda 6. У него есть VIP-кресло пассажира, проекционный дисплей, система контроля слепых зон, парковочный автопилот и много других опций. "Но в остальном Geely Emgrand GT уступает основным конкурентам. Китайцам нужно поработать над управляемостью, тормозами, исправить трудности перевода и… подождать", - сделал вывод наш корреспондент.

Ждать китайцам оказалось нечего. Формально заменой GT является гибридный седан GE, который Geely показала на Московском автосалоне в 2018 году. Но, как пишет портал "Китайские автомобили", от этой модели было решено отказаться - якобы гибридные технологии не прошли проверку морозами сильнее 10 градусов. На заводе "Белджи" в Беларуси, кстати, уже собрали пробную партию GE - с турбированным ДВС мощностью 184 л.с. Но о поставках в Россию даже речи пока не идет. Тем более что эта машина, как ожидается, будет еще дороже покинувшего рынок флагмана.

Напомним, сейчас в линейке бренда представлены четыре модели - кроссоверы Atlas и Emgrand X7, седан Emgrand 7 и кросс-хэтч GS. Правда, последний даже не значится на официальном сайте компании.